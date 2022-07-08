إنهاء الحرب أولاً.. قمة العشرين تنطلق من أندونيسيا

بمشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف، انطلقت الجمعة، أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية.

وفي كلمة الافتتاح، أعلنت ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا، أن نظام متعدد الأقطاب هو الحل للتحديات العالمية.

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وأضافت أن العمل على إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن يعدّ مسؤولية الجميع.

كما تابعت أن على مجموعة العشرين أن تكون منارة لحل التحديات.

أيضاً طالبت الدولة المستضيفة لقمة الـ20 بوقف الحرب في أوكرانيا بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

انعكسات الصراع في أوكرانيا

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في لأوكرانيا وانعكاساتها العالميّة على الاقتصاد والجغرافيا السياسيّة ستكون في صلب مناقشات.

لكنّ البحث عن إجماع بين المجتمعين سيكون صعبًا، ويُتوقّع أن تكون المناقشات متوتّرة بين الغربيّين وموسكو.