تنديد دولي باغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

دانت عدة دول إطلاق النار الذي تعرض له رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، وأسفر عن مقتله بعد ساعات من محاولات إنقاذه.

فقد دان رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا "بأشد العبارات" إطلاق النار على رئيس الحكومة السابق شينزو آبي، معتبرا أنه "عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية، وعمل لا يغتفر".

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لحظة حزينة جداً

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة "إنها لحظة حزينة جدا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "حزينة جدا وقلقة جدا".

وقبيل ذلك، صرح سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل "نشعر بالحزن والصدمة. آبي شينزو كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة".

كما أكدت الصين قبيل إعلان الوفاة أنها "صدمت" من الهجوم على آبي. وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان في مؤتمره الصحافي الدوري "نراقب تطور الوضع ونأمل أن يتم إبعاده عن الخطر، وأن يتعافى في أسرع وقت ممكن".

هجوم جبان

بينما عبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن أنه "شعر بصدمة وبالحزن بسبب الهجوم الجبان" على آبي الذي وصفه بأنه "صديق حقيقي ومدافع شرس عن التعددية النظامية والقيم الديمقراطية".

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في تغريدة "صُدمت بشدة من الهجوم الشنيع على شينزو آبي وهو يخاطب الناخبين وأفكاري تتجه إليه ولعائلته"، مؤكدا أن الحلف "يقف إلى جانب شعب شريكتنا المقربة اليابان ورئيس وزرائها فوميو كيشيدا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه شعر "بالغضب والحزن". وكتب في تغريدة "علمت بالهجوم المروع على شينزو آبي. أفكاري مع عائلته وأحبائه".

كذلك صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه "حزين جدا" لإطلاق النار على شينزو آبي. وكتب على تويتر "حزين جدا جراء الهجوم على صديقي العزيز آبي"، مؤكدا أن "أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان".

أنباء صادمة

في حين، غرد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي كاتبا "أنباء صادمة من اليابان حول إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي".

وكتبت سفارة روسيا في اليابان قبيل إعلان وفاة آبي عبر فيسبوك "نصلي لتعافي رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وندين بأشد العبارات محاولة قتله الوحشية".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي، إنه عبر عن "مواساته" لنظيره الياباني.

هجوم شنيع

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدوره، قال إنه "صُدم بشدة من الهجوم الشنيع" على رئيس الوزراء الياباني السابق، مؤكدا أن "فرنسا تقف إلى جانب الشعب الياباني"، وأن "أفكاره مع عائلة وأحباء رئيس وزراء عظيم".

كما كتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تغريدة على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي "صدمت بنبأ الهجوم على شينزو آبي. أفكاري معه ومع أسرته".

عمل مجنون

وقال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ إن آبي "صديق كبير لسنغافورة. أنا مصدوم بمعرفة أن رئيس وزراء اليابان السابق تعرض لإطلاق نار في نارا هذا الصباح. هذا عمل مجنون".

وأكد وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي أن رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا "مصدوم جدا لما حدث لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي". وأشار إلى أن "برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا".

"تفانى في خدمة وطنه"

فيما أعرب وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبدالله عن "حزنه وصدمته".

واعتبر رئيس كوريا الجنوبية، مقتل شينزو آبي جريمة غير مبررة ومرفوضة.

أيضا قدم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد العزاء لعائلة الراحل والشعب الياباني، وقال إن الصديق العزيزشينزو آبي عُرف عنه إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه اليابان، وأسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات واليابان.

"صديقا مخلصا"

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن "آبي كان صديقاً مخلصاً لمصر، محباً لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطوراً غير مسبوق على جميع الأصعدة".

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي توفي.

وكان آبي تعرض لهجوم بالرصاص اليوم، أثناء إلقاء كلمة خلال حملة انتخابية في مدينة نارا غرب البلاد.