رئيس الوزراء الياباني: شينزو آبي في حالة خطرة جداً

بعد ساعات على محاولة اغتيال تعرض لها رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن آبي في "حالة خطرة جدا".

فقد وصف الاعتداء في كلمة اليوم الجمعة، بأنه "عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية. عمل لا يغتفر إطلاقا، وأدينه بأشد العبارات".

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من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه "حزين جدا" لإطلاق النار على شينزو آبي، واصفا رئيس الوزراء الياباني السابق بأنه "صديق عزيز".

وكتب مودي على تويتر "حزين جدا جراء الهجوم على صديقي العزيز آبي"، مؤكدا أن "أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان".

Deeply distressed by the attack on my dear friend Abe Shinzo. Our thoughts and prayers are with him, his family, and the people of Japan. — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2022

من جانبه، صرح وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي لصحافيين في بانكوك، أن رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا "مصدوم جدا لما حدث لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي". وأشار إلى أن "برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا".

"قلق عميق"

في موازاة ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" بعد الهجوم.

وصرح بلينكن للصحافيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي "إنها لحظة حزينة جدا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "حزينة جدا وقلقة جدا".

كما أضاف بلينكن "لا نعرف حالته الصحية"، مشيرا إلى أن "أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته والشعب الياباني".

لا مؤشرات حيوية بعد الهجوم

وكان بلينكن يتحدث في بداية اجتماع مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي التي تترأس محادثات مجموعة العشرين.

وقد عبرت الوزيرة الإندونيسية عن "خالص تعازينا ودعواتنا من أجل الشفاء العاجل لرئيس الوزراء السابق".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض، الجمعة، لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في نارا (غرب اليابان)، كما أكدت الحكومة اليابانية، بينما ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه لا يظهر أي مؤشرات حيوية بعد هذا الهجوم.