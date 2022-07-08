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بعد تعرضه لإطلاق نار.. وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

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شينزو آبي

بعد تعرضه لإطلاق نار.. وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي توفي.

وكان آبي تعرض لهجوم بالرصاص اليوم، أثناء إلقاء كلمة خلال حملة انتخابية في مدينة نارا غرب البلاد.

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اعتقال المنفذ

وكانت الشرطة كشفت إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 41 عاما يشتبه في أنه نفذ الهجوم. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن
المشتبه به ويدعى تيتسويا ياماجامي قوله للشرطة إنه كان غير راض عن آبي وأراد قتله.



فيما أكد كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في إفادة صحفية أنه "لا يمكن التسامح مع مثل هذا الفعل الوحشي". وأضاف أن آبي أصيب
بالرصاص في حوالي الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت غرينتش).

رصاصتان

من جانبها، بثت هيئة الإذاعة والتلفزيون مقطع فيديو يظهر فيه آبي وهو يدلي بكلمة في إطار حملة انتخابية خارج محطة للقطارات عندما سُمع
دوي طلقتين.

وأصبح المشهد بعد ذلك مبهما لفترة وجيزة ثم يظهر مسؤولو الأمن وهم يتعاملون مع شخص على الأرض يرتدي قميصا رماديا وسروالا باللون البني. وشوهد دخان خلف آبي في مقطع فيديو آخر بثته الهيئة.

صورة للسلاح المستخدم في الاعتداء
  • صورة للسلاح المستخدم في الاعتداء
  • شينزو آبي بعد اصابته باطلاق النار
  • شينزو آبي بعد إصابته بالرصاص اليوم (رويترز)
3 صور
صورة للسلاح المستخدم في الاعتداء
صورة للسلاح المستخدم في الاعتداء
شينزو آبي بعد اصابته باطلاق النار
شينزو آبي بعد اصابته باطلاق النار
شينزو آبي بعد إصابته بالرصاص اليوم (رويترز)
شينزو آبي بعد إصابته بالرصاص اليوم (رويترز)



إلى ذلك، أظهرت صورة لوكالة كيودو آبي راقدا على الأرض في الشارع ووجهه للأعلى والدماء تغرق قميصه الأبيض. وكان الناس متجمعين حوله وقام أحدهم بتدليك للقلب.

وذكر تلفزيون تي.بي.إس أن آبي أصيب في الجانب الأيسر من الصدر وأيضا في العنق على ما يبدو.

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