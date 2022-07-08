خلفاً لجونسون.. 12 مرشحاً يتنافسون على رئاسة وزراء بريطانيا

يترقّب ما يصل إلى 12 مرشحاً، الجمعة، الحل مكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي استقال من منصبه، أمس الخميس، بعدما انقلب عليه حزب المحافظين.

وقال جونسون إنه سيتنحى عن منصبه زعيماً لحزب المحافظين ورئيساً للوزراء البريطاني، بعدما قدم أكثر من 50 وزيراً بالحكومة استقالاتهم، وأبلغه العديد من نواب البرلمان أنهم لا يريدون بقاءه في المنصب.

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هذا وتتنافس شخصيات بارزة حالياً على أن تصبح خليفة لجونسون، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهراً. ومن المتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان الأقل شهرة حلبة المنافسة، بحسب "رويترز".

وزير المالية سيقدم نفسه

من جانبها، ذكرت صحيفة "تايمز" أن وزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك، سيقدم نفسه على أنه "مرشح جاد في وقت خطير" لسباق زعامة بريطانيا، بحجة أنه المرشح الوحيد الذي يتحلى بالنزاهة.

كما قال ستيفن سوينفورد، المحرر السياسي لصحيفة التايمز، إن سوناك، الذي استقال هذا الأسبوع احتجاجاً على قيادة جونسون، سيقول إنه قادر على إنقاذ سمعة حزب المحافظين ولديه الخبرة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

يذكر أن رئيس الوزراء المستقيل سيستمر في رئاسة الحكومة حتى الخريف، وهو وضع يقول معارضون وكثيرون في حزبه إنه لا يطاق.

كذلك، دعا حزب العمال المعارض جونسون إلى مغادرة موقعه على الفور، متعهداً بإجراء تصويت على الثقة في البرلمان إذا لم تتم الإطاحة به على الفور.

يشار إلى أن فضائح أسقطت جونسون، الذي فاز قبل أقل من 3 سنوات في الانتخابات بأغلبية كبيرة، وتضمنت انتهاكات لقواعد الإغلاق للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 وتجديد مقر إقامته الرسمي بشكل فاخر وتعيين وزير متهم بالتحرش الجنسي.