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مجلس أوروبا: يجب تحقيق العدالة لضحايا الحرب في أوكرانيا

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FILE PHOTO: People look at destroyed buildings in Irpin, outside Kyiv, as Russia's attacks on Ukraine continues, June 9, 2022. REUTERS/Marko Djurica/File Photo
من ضواحي كييف

مجلس أوروبا: يجب تحقيق العدالة لضحايا الحرب في أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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شدّدت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، الجمعة، على "ضرورة تحقيق العدالة" لضحايا الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن للصراع "آثارا كارثية" على حقوق الإنسان.

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وقالت دنيا مياتوفيتش في مذكّرة بشأن عواقب الحرب، إن "هجوم الاتحاد الروسي أدى إلى حدوث انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، مع ما يترتّب على ذلك من "آثار وخيمة على ممارسة السكّان في أوكرانيا لجميع حقوق الإنسان".

كما تحدثت خصوصا عن حالات "إعدام تعسفي" و"اختفاء قسري" و"انتهاكات للحق في الملكية" و"حالات تعذيب وسوء معاملة" و"عنف جنسي"، فضلا عن حالات اعتقال تعسفي.

آثار الدمار في أحد أسواق خاركيف بأوكرانيا (فرانس برس)
آثار الدمار في أحد أسواق خاركيف بأوكرانيا (فرانس برس)

كذلك، دعت مياتوفيتش التي زارت أوكرانيا في أيار/مايو إلى احترام القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.

وقالت إن كل الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان "ينبغي التحقيق فيها بدقة"، مضيفة "يجب أن تكون الأولوية الآن تهيئة ظروف آمنة للناجين، وضمان وصولهم الفعال إلى سبل الانتصاف والعدالة".

ودعت إلى إيلاء "اهتمام خاص وعاجل" بالأطفال والنساء، مشددة على ضرورة "تحقيق العدالة لضحايا الفظائع".

وأشارت إلى أنه على روسيا وأوكرانيا "التحقيق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطرة للقانون الإنساني الدولي".

مشاهد الدمار في أوكرانيا
مشاهد الدمار في أوكرانيا

يذكر أنه منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، قتل آلاف المدنيين، ورصدت العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في ممارسات ترتقي لمرتبة "جرائم الحرب" الممنهجة.

من جانبها، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا في أوائل مارس، وقالت إنها أرسلت 42 خبيرا ومدعيا عاما وموظفا إلى أوكرانيا.

على جانب آخر، تقول روسيا إنها بذلت كل ما في وسعها لتجنب استهداف المدنيين في عمليتها العسكرية الخاصة في الجارة الغربية، وفقا لـ"رويترز".

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