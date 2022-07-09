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هجوم صادم.. طعن 4 بمستشفى كبير في شنغهاي واحتجاز رهائن

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الشرطة الصينية من أمام المستشفى الذي شهد حالة الطعن في شنغهاي - 9 يوليو 2022 رويترز

هجوم صادم.. طعن 4 بمستشفى كبير في شنغهاي واحتجاز رهائن

دبي - العربية.نت

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في هجوم صادم هز الصين، أصيب أربعة أشخاص في مستشفى معروف بمدينة شنغهاي، اليوم السبت على يد مهاجم مسلح بسكين، قام أيضا باحتجاز رهائن قبل أن تتدخل القوات الأمنية لتحريرهم.

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وقالت الشرطة إن الضباط هرعوا إلى مستشفى رويجين الذي تأسس قبل ما يزيد على 100 عام صباح اليوم السبت بعد تلقي مكالمات بشأن وقوع هجوم، وفق ما نقلته "رويترز".

كما أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الفوضى حيث تدافع الزوار زحفا تحت البوابات الدوارة للخروج من المستشفى بينما شوهد الأطباء وهم يخرجون ركضا مع مرضاهم وكان بعضهم جالسا على كراسي متحركة والآخر على أسرة متنقلة.

الشرطة الصينية من أمام المستشفى الذي شهد حالة الطعن في شنغهاي - 9 يوليو 2022 رويترز
الشرطة الصينية من أمام المستشفى الذي شهد حالة الطعن في شنغهاي - 9 يوليو 2022 رويترز

كذلك، شوهد خط طويل من الدماء على السطح الرخامي لدرج المستشفى في أحد مقاطع الفيديو.

من جانبها، قالت واحدة من سكان شنغهاي التي وصلت لإجراء فحص طبي بعد إغلاق المستشفى مباشرة ورفضت الكشف عن اسمها "إنه هجوم صادم جدا... ماذا حدث؟".

احتجاز رهائن

كما عثرت الشرطة على رجل يحتجز مجموعة من الرهائن باستخدام سكين في الطابق السابع من مبنى العيادات الخارجية. وقالت الشرطة إن عناصرها فتحت النار على المسلح عندما هدد بإيذاء الرهائن وتمكنت من إخضاعه.

وذكرت الشرطة أن الجرحى ليسوا في حالة خطيرة، وأنه يجري التحقيق في الحادث.

الشرطة الصينية من أمام المستشفى الذي شهد حالة الطعن في شنغهاي - 9 يوليو 2022 رويترز
الشرطة الصينية من أمام المستشفى الذي شهد حالة الطعن في شنغهاي - 9 يوليو 2022 رويترز

وهذا هو ثاني حادث طعن يقع بعد رفع حالة الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في المركز المالي في أوائل يونيو حزيران.

فقد كانت الشرطة ألقت القبض على رجل يوم الاثنين بعد أن طعن عدة أشخاص عشوائيا في منطقة جينغان بوسط المدينة.

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