وظائف جديدة أم عقاب؟.. زيلينسكي يقيل سفراء له في أوروبا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أقال سفراء بلاده في ألمانيا وعدد من الدول الأخرى.
وفي بيان نشر على موقعها الإلكتروني، ولم يوضح فيه الرئيس سبب الإقالة، أعلن زيلينسكي إعفاء السفراء لدى ألمانيا والهند والتشيك والنرويج وهنغاريا، حاثاّ دبلوماسييه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لصد القوات الروسية.
كما لم يتضح على الفور ما إذا كان السياسيون المقالون سينقلون إلى وظائف جديدة، أم إنهم أخفقوا في مهامهم الدبلوماسية.
وسائل الطاقة الروسية وغياب البديل
يشار إلى أن دولاً غربية كثيرة كانت أعلنت وقوفها إلى جانب أوكرانيا في وجه روسيا بعد العملية العسكرية التي بدأتها موسكو في فبراير/شباط الماضي على أراضي جارتها.
ولعل علاقة كييف ببرلين صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، لها خصوصية معينة نظرا لاعتماد الأخيرة بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية.
ورغم أن "أصدقاء كييف"، اتخذوا إجراءات كثيرة لتقليل الاعتماد على النفط الروسي، إلا أنهم لم يستطيعوا الاستغناء عنه نهائياً.
مطالبة بالمزيد
ومنذ انطلاق العملية الروسية، أمدت دول غربية كثيرة أوكرانيا بالسلاح، ووقفت بقوة إلى جانبها داعمة إياها بالعتاد، فيما فرضت أشد العقوبات على موسكو طالت مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.
إلا أن زيلينسكي رغم ذلك، يعتبر مواقف الدول الأوربية غير كافية، ويطالب دائماً بمزيد من الدعم.
-
أطاح برموز السلطة.. فيديو مهول لأكبر احتجاج تشهده سريلانكاعاشت سريلانكا يوماً عصيباً بعدما أجبر آلاف الآلاف من المتظاهرين الرئيس، غوتابايا راجاباكسا، على الفرار أولاً من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو، ثم ... العرب والعالم
-
لاعبات السعودية يهدين بيليه قميصاً تاريخياًتلقى أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، هدية تذكارية من المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم، عبارة عن قميص، وذلك تقديرا لمساندتهن بعد خوضهن لأول ... رياضة سعودية
-
رئيس برلمان سريلانكا: الرئيس وافق على التنحي.. لكن يوم الأربعاءأعلن رئيس البرلمان السريلانكي، ماهيندا أبيواردانا، أن الرئيس، غوتابايا راجاباكسا، الذي فر السبت من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو قبيل اقتحام محتجين ... العرب والعالم