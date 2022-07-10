.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عودة الهدوء لسريلانكا بعد موافقة الرئيس ورئيس الوزراء على الاستقالة

  • الخط
Police use water canon to disperse farmers taking part in an anti-government protest demanding the resignation of Sri Lanka's President Gotabaya Rajapaksa over the country's ongoing economic crisis in Colombo on July 6, 2022. (AFP)
من أحداث سريلانكا
  • Police use water canon to disperse farmers taking part in an anti-government protest demanding the resignation of Sri Lanka's President Gotabaya Rajapaksa over the country's ongoing economic crisis in Colombo on July 6, 2022. (AFP)
  • Sri Lankan protesters took a dip in the garden pool of President Gotabaya Rajapaksa’s residence after storming it on July 9, 2022. (Twitter)
  • Demonstrators protest inside President Gotabaya Rajapaksa’s residence after he fled amid the country’s economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, on July 9, 2022. (Reuters)
  • A demonstrator throws back a tear gas grenade toward police members as police use tear gas and water cannons to disperse demonstrators near President’s residence during a protest demanding the resignation of President Gotabaya Rajapaksa, amid the country’s economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, on July 8, 2022. (Reuters)
4 صور
Police use water canon to disperse farmers taking part in an anti-government protest demanding the resignation of Sri Lanka's President Gotabaya Rajapaksa over the country's ongoing economic crisis in Colombo on July 6, 2022. (AFP)
Police use water canon to disperse farmers taking part in an anti-government protest demanding the resignation of Sri Lanka's President Gotabaya Rajapaksa over the country's ongoing economic crisis in Colombo on July 6, 2022. (AFP)
Sri Lankan protesters took a dip in the garden pool of President Gotabaya Rajapaksa’s residence after storming it on July 9, 2022. (Twitter)
Sri Lankan protesters took a dip in the garden pool of President Gotabaya Rajapaksa’s residence after storming it on July 9, 2022. (Twitter)
Demonstrators protest inside President Gotabaya Rajapaksa’s residence after he fled amid the country’s economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, on July 9, 2022. (Reuters)
Demonstrators protest inside President Gotabaya Rajapaksa’s residence after he fled amid the country’s economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, on July 9, 2022. (Reuters)
A demonstrator throws back a tear gas grenade toward police members as police use tear gas and water cannons to disperse demonstrators near President’s residence during a protest demanding the resignation of President Gotabaya Rajapaksa, amid the country’s economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, on July 8, 2022. (Reuters)
A demonstrator throws back a tear gas grenade toward police members as police use tear gas and water cannons to disperse demonstrators near President’s residence during a protest demanding the resignation of President Gotabaya Rajapaksa, amid the country’s economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, on July 8, 2022. (Reuters)
سريلانكا

عودة الهدوء لسريلانكا بعد موافقة الرئيس ورئيس الوزراء على الاستقالة

استمر المحتجون في التجول في أرجاء مقر إقامة الرئيس الذي تم تدمير أجزاء منه

العربية.نت، رويترز

نشر في: آخر تحديث:

عاد الهدوء إلى شوارع كولومبو، العاصمة التجارية لسريلانكا، اليوم الأحد، وأبدى المحتجون سعادتهم بموافقة الرئيس غوتابايا راجاباكسه على الاستقالة بعد اقتحام منزله وسط غضب من انهيار اقتصاد البلاد.

وتدفق المحتجون، الذين لف كثيرون منهم نفسه بعلم سريلانكا، إلى مقر إقامة الرئيس الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية يوم السبت وقفزوا إلى حمام السباحة.

وأضرم آخرون النار في المنزل الخاص لرئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي الذي وافق أيضا على الاستقالة لإفساح المجال أمام تولي حكومة تضم جميع الأحزاب.

وقال رئيس البرلمان إن راجاباكسه، بطل الحرب الأهلية التي استمرت ربع قرن ضد متمردي التاميل، يعتزم الاستقالة يوم الأربعاء.

وتجمع الآلاف في المدينة الساحلية مطالبين راجاباكسه بالاستقالة بعد شهور من سوء إدارة الأزمة في تصعيد مثير للاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في الجزيرة الواقعة بالقرب من ممرات الشحن الرئيسية.

واستمر المحتجون اليوم الأحد في التجول في أرجاء مقر إقامة الرئيس الذي تم تدمير أجزاء منه.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا في بيان مصور إن راجاباكسه أبلغه بأنه سيتنحى عن منصبه يوم الأربعاء.

وأضاف آبيواردينا "اتخذ (الرئيس) قرار التنحي في 13 يوليو لضمان تسليم سلمي للسلطة... لذلك أطلب من الناس احترام القانون والحفاظ على السلام".

وقال مكتب فيكريمسينجي إن رئيس الوزراء وافق على التنحي.

وأظهرت قنوات إخبارية محلية حريقا ضخما ودخانا يتصاعد من منزله في إحدى ضواحي كولومبو الغنية. وتولى فيكريمسينجي رئاسة الحكومة ست مرات وينظر إليه أيضا على أنه جزء من النخبة الحاكمة غير المكترثة بالشعب.

واشنطن تحض قادة سريلانكا على العمل "سريعا" لمعالجة الاستياء الشعبي العرب والعالم سريلانكا واشنطن تحض قادة سريلانكا على العمل "سريعا" لمعالجة الاستياء الشعبي
رئيس برلمان سريلانكا: الرئيس وافق على التنحي.. لكن يوم الأربعاء العرب والعالم رئيس برلمان سريلانكا: الرئيس وافق على التنحي.. لكن يوم الأربعاء

ولم يكن الرئيس ولا رئيس الوزراء موجودين لدى مهاجمة الناس مسكنيهما.

وقال صندوق النقد الدولي، الذي يجري محادثات مع الحكومة السريلانكية بشأن خطة إنقاذ محتملة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، اليوم الأحد، إنه يراقب الوضع عن كثب.

وقال البنك الدولي في بيان "نأمل في التوصل إلى حل للوضع الحالي يسمح باستئناف حوارنا بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي".

وأضاف أنه يشعر بقلق عميق إزاء تأثير الأزمة الاقتصادية على الناس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران تؤكد رغبتها في العودة للاتفاق النووي وتفعل العكس إيران تؤكد رغبتها في العودة للاتفاق النووي وتفعل العكس
اكتشف المزيد