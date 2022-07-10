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كييف تخطط لهجوم مضاد لاستعادة خيرسون وتحث السكان على إخلائها

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Russian soldiers guard an area as a group of foreign journalists visit in Kherson, Kherson region, south Ukraine, Friday, May 20, 2022. The Kherson region has been under control of the Russian forces since the early days of the Russian military action in Ukraine. This photo was taken during a trip organized by the Russian Ministry of Defense. (AP Photo)
جنود روس في خيرسون في مايو الماضي
روسيا و أوكرانيا

كييف تخطط لهجوم مضاد لاستعادة خيرسون وتحث السكان على إخلائها

فقدت أوكرانيا السيطرة على معظم منطقة خيرسون الواقعة على البحر الأسود في الأسابيع الأولى بعد العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير

العربية.نت

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حثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، الأحد، المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية التي سيطرت عليها روسيا على إخلاء المنطقة على نحو عاجل، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد هناك.

وفقدت أوكرانيا السيطرة على معظم منطقة خيرسون الواقعة على البحر الأسود، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل اسمها، في الأسابيع الأولى بعد العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

مظاهرة في خيرسون في أبريل الماضي للتنديد بسيطرة روسيا عليها
مظاهرة في خيرسون في أبريل الماضي للتنديد بسيطرة روسيا عليها

وقالت إيرينا فيريتشوك نائبة رئيس الوزراء للتلفزيون الوطني: "من الواضح أنه سيكون هناك قتال وسيكون هناك قصف مدفعي.. ولذلك نحث الناس على الإخلاء بشكل عاجل".

وأضافت أنها لا تستطيع أن تقول متى سيحدث الهجوم الأوكراني المضاد على خيرسون على وجه الدقة.

وأضافت فيريتشوك: "أعلم على وجه اليقين أنه لا ينبغي أن يكون هناك نساء وأطفال وألا يصبحوا دروعاً بشرية".

جنود روس يتحدثون مع السكان في خيرسون في مايو الماضي
جنود روس يتحدثون مع السكان في خيرسون في مايو الماضي
جنود أوكرانيون يتدربون في بريطانيا مع احتدام الحرب مع روسيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا جنود أوكرانيون يتدربون في بريطانيا مع احتدام الحرب مع روسيا

وتقول سلطات خيرسون التي نصبتها موسكو إنها تريد إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، لكنها لم تحدد موعداً بعد له. ويقول الكرملين إن مستقبل المنطقة يجب أن يقرره سكانها.

تشمل منطقة خيرسون مدينة خيرسون، التي كان عدد سكانها قبل الحرب قرابة 300 ألف نسمة. ولا يُعرف عدد سكان المدينة الذين ما زالوا هناك حالياً.

سكان من خيرسون يصلون بالباصات إلى القرم مطلع يوليو الحالي
سكان من خيرسون يصلون بالباصات إلى القرم مطلع يوليو الحالي
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