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14 قتيلاً في إطلاق نار داخل حانة في جنوب إفريقيا

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14 قتيلاً في إطلاق نار داخل حانة في جنوب إفريقيا

غوهانسبرغ - فرانس برس 

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أدى إطلاق نار داخل حانة في سويتو قرب جوهانسبرغ، إلى مقتل 14 شخصا ليل السبت، على ما أفادت شرطة جنوب إفريقيا.

وأوضح ضابط الشرطة في مقاطعة غاوتنغ، إلياس ماويلا، أن الشرطة تلقت اتصالا للتدخل قرابة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. وقال: "عندما وصلنا إلى المكان، كان هناك 12 قتيلا".

ونُقل 11 جريحا إلى المستشفى، توفي 2 منهم في وقت لاحق، وفق معلومات أدلى بها ماويلا صباحا.

وتقع الحانة في حي أورلاندو في سويتو، أكبر مدينة صفيح في جنوب غرب العاصمة غوهانسبرغ.

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