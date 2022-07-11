الصين تحذر دول آسيان: القوى الكبرى قد تستخدمكم "كقطع شطرنج"

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، دول جنوب شرق آسيا على ضرورة تجنب استخدامها "كقطع شطرنج" من قبل القوى الكبرى، وذلك خلال كلمة ألقاها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال وانغ في كلمته أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، إن دولا كثيرة في المنطقة تتعرض لضغوط من أجل التحيز في منطقة معرضة لخطر "إعادة تشكيلها بفعل العوامل السياسية".

مادة اعلانية

وأضاف "علينا عزل هذه المنطقة عن الحسابات الجيوسياسية.. عن استخدامها كقطع شطرنج جراء التناحر بين القوى الكبرى والإكراه. يجب أن يكون مستقبل منطقتنا في أيدينا".

وتشهد منطقة جنوب شرق آسيا منذ وقت طويل، نزاعات بين القوى الكبرى نظرا لأهميتها الاستراتيجية، وتحذر بعض دول المنطقة من الميل لطرف في التنافس الحالي بين الولايات المتحدة والصين.

يأتي خطاب وانغ بعد أيام فقط من حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي ووسط دبلوماسية صينية مكثفة جعلته يزور محطات عديدة في أنحاء المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وعقد وانغ على هامش مجموعة العشرين اجتماعا استمر خمس ساعات مع نظيره الأميركي أنتوني بلنكين، ووصف كلاهما أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكتوبر تشرين الأول بأنها "صريحة".

وردا على سؤال حول تايوان بعد خطابه اليوم الاثنين، قال وانغ إن واشنطن "تحاول استغلال تايوان لتعطيل وكبح تنمية الصين من خلال تشويه سياسة صين واحدة وتقويضها".

وتصاعد التوتر بين بكين وتايبيه في الأشهر الأخيرة، إذ نفذ الجيش الصيني طلعات جوية متكررة فوق مضيق تايوان، الممر المائي الذي يفصل الجزيرة عن الصين.

وتعتبر الصين تايوان أرضا "المقدسة" تابعة لها.

وتقول واشنطن إنها لا تزال ملتزمة بسياسة صين واحدة ولا تشجع استقلال تايوان، لكنها مطالبة بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن النفس بموجب قانون العلاقات مع تايوان.

وقال وانغ إن "الطرفين على جانبي مضيق (تايوان) سيتمتعان بالتنمية السلمية. ولكن عند الطعن التعسفي في مبدأ صين واحدة أو حتى تقويضه، ستتشكل غيوم داكنة أو حتى عواصف عاتية عبر المضيق".