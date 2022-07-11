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حزب المحافظين يختار خليفة بوريس جونسون في 5 سبتمبر

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British Prime Minister Boris Johnson leaves the 10 Downing Street to take questions in parliament, in London, Britain May 25, 2022. REUTERS/John Sibley
رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون

حزب المحافظين يختار خليفة بوريس جونسون في 5 سبتمبر

الاقتراع البريدي لأعضاء الحزب سيكون اختياراً بين مرشحين اثنين يتم اختيارهما في إطار عملية سريعة لتقليص عدد المرشحين

العربية.نت

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سُيعلن اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي سيخلف بوريس جونسون المستقيل في الخامس من سبتمبر، حسبما أكد حزب المحافظين الحاكم الإثنين.

وقال غراهام برادي، رئيس لجنة 1922 البرلمانية النافذة للصحافيين: "علينا أن نضمن إتاحة متسع من الوقت قبل إعلان النتيجة في الخامس من سبتمبر".

ليز تراس المرشحة لخلافة جونسون
  • ليز تراس المرشحة لخلافة جونسون
  • ساجد جاويد المرشح لخلافة جونسون
  • ريشي سوناك المرشح لخلافة جونسون
  • ناظم الزهاوي المرشح لخلافة جونسون
4 صور
ليز تراس المرشحة لخلافة جونسون
ليز تراس المرشحة لخلافة جونسون
ساجد جاويد المرشح لخلافة جونسون
ساجد جاويد المرشح لخلافة جونسون
ريشي سوناك المرشح لخلافة جونسون
ريشي سوناك المرشح لخلافة جونسون
ناظم الزهاوي المرشح لخلافة جونسون
ناظم الزهاوي المرشح لخلافة جونسون

وجاءت تصريحاته لدى الكشف عن تفاصيل الجدول الزمني لانتخاب قيادة الحزب بموجب القواعد التي اتفق عليها مسؤولو الحزب الاثنين.

وأوضح أن باب الترشيحات سيفتح الثلاثاء 12 يوليو ويغلق في اليوم نفسه، على أن يباشر الأربعاء بدورة أولى للبدء بتصفية بعض المرشحين الـ11 قبل إجراء دورة ثانية الخميس.

وسيحتاج كل من المرشحين إلى تأييد ما لا يقل عن 20 نائباً في مجلس العموم لقبول ترشحه.

بيني موردونت المرشحة لخلافة جونسون
  • بيني موردونت المرشحة لخلافة جونسون
  • جيريمي هانت المرشح لخلافة جونسون
  • توم توجندهات المرشح لخلافة جونسون
  • غرانت شابس المرشح لخلافة جونسون
  • سويلا برافرمان المرشحة لخلافة جونسون
  • كيمي بادنوك المرشحة لخلافة جونسون
6 صور
بيني موردونت المرشحة لخلافة جونسون
بيني موردونت المرشحة لخلافة جونسون
جيريمي هانت المرشح لخلافة جونسون
جيريمي هانت المرشح لخلافة جونسون
توم توجندهات المرشح لخلافة جونسون
توم توجندهات المرشح لخلافة جونسون
غرانت شابس المرشح لخلافة جونسون
غرانت شابس المرشح لخلافة جونسون
سويلا برافرمان المرشحة لخلافة جونسون
سويلا برافرمان المرشحة لخلافة جونسون
كيمي بادنوك المرشحة لخلافة جونسون
كيمي بادنوك المرشحة لخلافة جونسون
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يذكر أن 11 شخصية سياسية أعلنت حتى الآن نيتها الترشح لرئاسة حزب المحافظين وبالتالي لتولي رئاسة الحكومة البريطانية.

وأعلن جونسون الاثنين أنه لن يدعم أياً من المرشحين الذين يتنافسون لخلافته، وقال في أول ظهور علني له منذ استقالته الخميس الماضي: "لا أريد أن أضر بفرص أي كان عبر تقديم دعمي".

وسيكون رئيس الحزب الجديد رئيساً للوزراء في شكل تلقائي كون للمحافظين الغالبية في مجلس العموم.

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