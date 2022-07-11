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رئيس وزراء سريلانكا يؤكد: راجاباكسه سيستقيل كما أعلن

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Police officers walk past a slogan written on the walls of a security room near the President's house on the following day after demonstrators entered the building, after President Gotabaya Rajapaksa fled, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka July 10, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte
عنصران من الشرطة يمران أمام شعار يطالب بتنحي الحكومة تمت كتابته على أحد أسوار منزل راجابكسا
سريلانكا

رئيس وزراء سريلانكا يؤكد: راجاباكسه سيستقيل كما أعلن

المتظاهرون باقون في المقر الرسمي للرئيس راجابكسا ومنزل رئيس الوزراء لحين تنحي الزعيمين رسمياً

العربية.نت، رويترز

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قال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، اليوم الاثنين، إن الرئيس غوتابايا راجاباكسه أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق.

وقال رئيس البرلمان في وقت سابق إن راجاباكسه سيستقيل يوم الأربعاء بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس.

محتجون داخل منزل راجابكسا
محتجون داخل منزل راجابكسا

وبقي متظاهرون في المقر الرسمي للرئيس راجابكسا ومنزل رئيس الوزراء وقالوا إنهم سيبقون هناك لحين تنحي الزعيمين رسمياً.

هذا واجتمعت الأحزاب السياسية المعارضة في سريلانكا أمس الأحد للتوافق على حكومة جديدة، وذلك غداة عرض رئيس ورئيس وزراء البلاد التنحي، في أكثر الأيام فوضوية بالبلاد خلال أشهر من الاضطرابات السياسية، حيث اقتحم المتظاهرون منازل مسؤولين وأضرموا النار بأحدها في حالة من الغضب جراء الأزمة الاقتصادية.

يُذكر أن مكان تواجد الرئيس حالياً ليس معروفاً غير أن مكتبه أصدر بياناً قال إن غوتابايا راجابكسا أمر بالتوزيع الفوري لشحنة لغاز الطهي على الجمهور، مما يشير إلى أنه ما زال يعمل.

من جهته، نشر الجيش جنوده في أنحاء المدينة ودعا رئيس أركان الدفاع شافيندرا سيلفا إلى دعم الجمهور للحفاظ على النظام العام. كما لم يحرك الجنود ساكناً واكتفوا بمراقبة المشهد على بعد من المواطنين الذين اقتحموا منزل راجاباكسا المترامي الأطراف.

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كان رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ قد قال إنه سيترك منصبه بمجرد تشكيل حكومة جديدة.

وازدادت الضغوط على كبار المسؤولين في سريلانكا في حين أدى الانهيار الاقتصادي إلى نقص حاد بالمواد الأساسية، ما ترك المواطنين يكافحون للحصول على الغذاء والوقود والضروريات الأخرى.

في حال تنحي الرئيس ورئيس الوزراء، سيتولى رئيس مجلس النواب ماهيندا يابا أبيواردينا منصب الرئيس المؤقت، وفقاً للدستور.

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