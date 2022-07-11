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مقتل 4 أطفال حرقاً في منزلهم في هجوم لفرع داعش بالكونغو

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An internally displaced Congolese woman and her child sit inside a makeshift shelter at an unofficial camp for victims of ethnic violence in Iga Barriere, Ituri province, in the eastern Democratic Republic of Congo June 24, 2019. REUTERS/Olivia Acland
امرأة وطفلها في مخيم للنازحين في إقليم إيرومو (أرشيفية)
تنظيم داعش

مقتل 4 أطفال حرقاً في منزلهم في هجوم لفرع داعش بالكونغو

الإرهابيون المنتمون لـ"القوات الديمقراطية المتحالفة" هاجموا قرية ليل السبت قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأحرقوا الكثير من منازلها

بونيا (الكونغو الديمقراطية) – فرانس برس 

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قُتل أربعة أطفال وبالغ في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ليل السبت في هجوم شنّه مسلحون من "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي حركة تمرّد متطرفة، بحسب ما أفادت مصادر محلية وكالة "فرانس برس" أمس الأحد.

و"القوات الديمقراطية المتحالفة"، التي يقول تنظيم داعش إنها فرعه في وسط أفريقيا، متّهمة بقتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشنّ هجمات إرهابية في أوغندا المجاورة.

ومنذ نهاية نوفمبر 2021، ينفّذ الجيشان الكونغولي والأوغندي عمليات مشتركة في محاولة للقضاء على هؤلاء الإرهابيين.

ضحايا هجوم سابق للقوات الديمقراطية المتحالف في الكونغو في 2018
ضحايا هجوم سابق للقوات الديمقراطية المتحالف في الكونغو في 2018

والأحد قال جاك أناييي رئيس "مجلس الشباب" في إدارة مقاطعة بنيالي تشابي إن الإرهابيين "هاجموا قرابة الساعة التاسعة ليلاً قرية بوسيو" في إقليم إيرومو، وأحرقوا الكثير من منازلها.

وأضاف في حديث مع "فرانس برس" أن الهجوم أسفر عن مصرع خمسة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال من العائلة نفسها قضوا حرقاً في منزلهم.

وأضاف أن خمسة قرويين آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم، فيما خطف الإرهابيون عشرات من سكان القرية.

إقليم إيرومو (أرشيفية)
إقليم إيرومو (أرشيفية)

وأكد وقوع الهجوم وحصيلته فوستان بابانيلاو مبوما، رئيس بلدية بنيالي تشابي.

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وقال لـ"فرانس برس": "كنّا بصدد حضّ السكان على العودة إلى ديارهم، ولكن مع هذا الهجوم الجديد من قبل إرهابيي القوات الديمقراطية المتحالفة، فإنّ عودتهم ستكون صعبة".

ووفقاً لجاك أناييي فإن الإرهابيين نفسهم هاجموا الخميس قرية أخرى في المنطقة عينها، ممّا أسفر عن مقتل شخصين واختطاف حوالي 40 من سكان القرية.

وفي شمال كيفو، الإقليم الواقع جنوب إيتوري، قال مسؤول محلي الجمعة إن 13 مدنياً من بينهم ثلاثة أطفال قتلوا في هجوم شنه الخميس إرهابيون من "القوى الديمقراطية المتحالفة" على قريتهم حيث أحرقوا أيضاً مركزاً صحياً.

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