.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نجاة رئيسة وزراء فرنسا من اقتراع في البرلمان لحجب الثقة

  • الخط
French Prime Minister Elisabeth Borne delivers her general policy speech at the National Assembly in Paris, France, July 6, 2022. (Reuters)
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن

نجاة رئيسة وزراء فرنسا من اقتراع في البرلمان لحجب الثقة

146 نائباً صوتوا لحجب الثقة عن رئيسة وزراء فرنسا بينما يتعين موافقة أغلبية مطلقة من 289 صوتاً لإسقاط الحكومة

باريس - رويترز 

نشر في: آخر تحديث:

نجت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، من تصويت لحجب الثقة قدمه ضدها تحالف واسع من المعارضين اليساريين.

وأظهر إحصاء رسمي للأصوات أن 146 نائباً صوتوا لحجب الثقة عنها، بينما يتعين موافقة أغلبية مطلقة من 289 صوتاً لإسقاط الحكومة.

وفي حين لم يكن هناك شك في نتيجة الاقتراع، فقد كان المقصود هو إظهار عزم تحالف "نوبس"، أكبر كتلة معارضة لتجمع الوسط المؤيد للرئيس إيمانويل ماكرون، تكدير حياة الرئيس في البرلمان.

ولكن، نظرا لأن تحالف نوبس يتكون من 151 نائبا، فهذا يعني أن خمسة منهم اختاروا عدم التصويت لصالح اقتراح حجب الثقة، وهو أمر يمكن تفسيره، من قبل بورن وحكومتها، على أنه علامة إيجابية.

هل تعيد موجة أوميكرون الجديدة عقارب الجائحة إلى الوراء؟ فيروس كورونا فيروس كورونا هل تعيد موجة أوميكرون الجديدة عقارب الجائحة إلى الوراء؟

وقالت رئيسة الوزراء أمام البرلمان قبل التصويت بقليل: "يجب أن نناقش القضايا التي يواجهها الفرنسيون، هذا التصويت لحجب الثقة ليس له أساس من العدل".

وأضافت: "هذا التصويت لحجب الثقة هو مجرد تكتيكات سياسية.. فلننتقل معا إلى ثقافة التفاهم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المعارضة السريلانكية تناقش تشكيل حكومة مكونة من جميع الأحزاب المعارضة السريلانكية تناقش تشكيل حكومة مكونة من جميع الأحزاب
اكتشف المزيد