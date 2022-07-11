هجوم إرهابي مزدوج في بوركينا فاسو يوقع 5 قتلى بينهم طفل

قُتل خمسة مدنيين خلال هجوم شنّه مسلحون متطرفون في بارسالوغو في شمال بوركينا فاسو الأحد، بحسب ما أعلن الجيش.

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان إنه "صباح الأحد، دارت معارك بين عناصر مفرزة بارسالوغو العسكرية ومجموعة إرهابية مسلّحة هاجمت مقر المفرزة".

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وأضاف البيان أنه بموازاة الهجوم على مقر المفرزة "كانت مجموعة إرهابية أخرى تشنّ هجوماً على مدنيين" في المنطقة نفسها.

وبحسب البيان فقد أسفر الهجوم عن مقتل "خمسة مدنيين بينهم طفل" وسقوط "ثمانية جرحى عسكريين تمّ إجلاؤهم لتلقّي العلاج".

وأوضح الجيش في بيانه أنه تم على الإثر تنفيذ عمليات جوية وبرية لتعقّب المهاجمين، مشيراً إلى أن "ضربات جوية استهدفت مجموعات من المهاجمين كانت تحاول الانسحاب إلى قاعدة إرهابية تقع في بانغميوغو بالقرب من بارسالوغو".

وأكد البيان "تحييد عدد من الإرهابيين"، من دون أن يحدّد عددهم، كما أكد "تدمير القاعدة اللوجستية" التي كان الإرهابيون يحاولون الانسحاب إليها.

وغالباً ما تقدّم قوة برخان الفرنسية إسناداً جوياً للعمليات التي ينفذها الجيش ضد الإرهابيين في بوركينا فاسو.

ومنذ 2015 تشهد بوركينا فاسو، ولا سيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات إرهابية متكررة تشنّها حركات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش. وخلّفت هذه الهجمات آلاف القتلى وحوالي مليوني مهجّر.

ويقع أكثر من 40% من مساحة البلاد حالياً خارج سيطرة الدولة، بحسب بيانات رسمية.