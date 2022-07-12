"جاسوس" بقبضة أوكرانيا.. نظم حملة تبرعات لجيش دونيتسك

وسط استمرار العملية العسكرية الروسية منذ 24 فبراير الفائت، أعلنت المخابرات الأوكرانية اعتقال مَن قالت إنه جاسوس يعمل لصالح القوات الروسية والانفصاليين في مدينة زاباروجيا جنوب البلاد.

وأوضحت خدمة أمن أوكرانيا، وهي إحدى أجهزة الاستخبارات في البلاد، أن "الجاسوس" قدم للروس معلومات عن مواقع القوات الأوكرانية، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

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كان يحاول السفر إلى دونيتسك

كما كشفت أنه من سكان مدينة أوديسا الجنوبية المطلة على البحر الأسود، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله في مدينة زاباروجيا المجاورة، بينما كان يحاول السفر إلى جمهورية دونيتسك الانفصالية في الشرق.

وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، تواصل "الجاسوس" مع قيادة جمهورية دونيتسك الانفصالية، ونظم حملة تبرعات لجيشها. وفي وقت لاحق، كان من المفترض أن يسافر إلى أراضي تلك الجمهورية من أجل أداء القسم هناك.

كذلك أضاف أنه كانت بحوزة "الجاسوس" معلومات عن حشود القوات الأوكرانية وتحركاتها في منطقة أوديسا، لافتاً إلى أنه حصل عليها عن طريق اتصالاته مع الحكومة المحلية هناك.

عدد كبير

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، أعلنت كييف كشف عدد كبير من "الجواسيس"، بينهم مسؤولون كبار.

وكان أبرزهم دينيس كيريف عضو الوفد الأوكراني الذي حضر الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا، في الأسابيع الأولى للعملية العسكرية، في بيلاروسيا، وقتل خلال عملية اعتقاله بتهمة "الخيانة العظمى"، حسب كييف.