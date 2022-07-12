إسرائيل: الرد على أفعال حزب الله اللبناني سيكون مزلزلاً

لوح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، برد مزلزل على أفعال ميليشيا حزب الله اللبناني.

وقال خلال مناسبة عسكرية، اليوم، إن "أفعال نصرالله تشكل أرضية خصبة لتطور الإرهاب في لبنان، ما سيقود إلى رد إسرائيلي على لبنان مزلزل".

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وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، هدد في يونيو الماضي بإعادة اجتياح لبنان وتكبيد حزب الله "ثمناً باهظاً" بأي عملية عسكرية محتملة، وقال "إذا لزم الأمر سنسير مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور".

كما توعد غانتس بأنه "في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل، لن تكون أي بنية تحتية تستخدم لإلحاق الأذى بنا محصنة".

لكنه عاد وأكد أن بلاده لا تريد الحرب، مضيفاً "نحن مستعدون للذهاب بعيدا جدا في طريق السلام والتسوية مثل ما يتعلق بالحدود البحرية بيننا وبين لبنان، والتي يجب أن نختتمها بشكل سريع وعادل".

واعتبر أن التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية، سيكون بالنسبة للاقتصاد اللبناني "المحتضر" بمثابة "هواء للتنفس"، مضيفا "آمل أن يكون أيضا خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة".

النفوذ الإيراني

ومثله كان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، قال في 14 يونيو، إنه: "لا يوجد نزاع غير قابل للحل بين لبنان وإسرائيل، ولا بين الشعبين اللبناني والإسرائيلي.. كفاحنا هو ضد النفوذ الإيراني المفروض على لبنان وضد النظام الإيراني المستمر بنشر الكراهية والإرهاب والألم والمعاناة، وبتدمير الدولة اللبنانية وبالسعي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط برمته".

يذكر أن "حزب الله اللبناني" يسيطر على منطقة جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل، حيث تتنازع بيروت وتل أبيب على منطقة بحرية مساحتها 860 كلم مربعا غنية بالنفط والغاز.

ويمتلك أسلحة وصواريخ إيرانية الصنع يقول إنها مكرسة ضد مقاومة تل أبيب. فقد كشف تقرير جديد لمركز "ألما" البحثي الإسرائيلي أن الحزب الإرهابي يمتلك نحو 2000 طائرة مسيرة، العديد منها طورتها طهران.

كما أنه يطلق بين الحين والآخر هذه المسيرات لاستهداف الأراضي الإسرائيلية.