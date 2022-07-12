الكرملين: بوتين سيلتقي رئيسي وأردوغان في طهران

يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران الأسبوع المقبل في إطار قمة تتناول الملف السوري وتتخللها محادثات ثنائية روسية تركية في ظل العملية العسكرية بأوكرانيا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، الخميس، إنه "يتم التحضير لزيارة الرئيس (بوتين) إلى إيران في 19 يوليو"، مشيراً إلى أنه سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي، بينما سيجري محادثات ثنائية مع أردوغان، بحسب فرانس برس.
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