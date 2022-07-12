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تقرير يكشف عمليات جيش حزب الله الإلكتروني

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Supporters of Lebanon's Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah carry flags while riding in a convoy as votes are being counted in Lebanon's parliamentary election, in Nabatiyeh, southern Lebanon May 15, 2022. REUTERS/Issam Abdallah
مناصرون لحزب الله يرفعون علمه في النبطية (أرشيفية)
حزب الله

تقرير يكشف عمليات جيش حزب الله الإلكتروني

يعمل بداخل هذه الوحدة السرية أكثر من 100 شخص وهي تدير حوالي 1000 حساب تستخدم للترويج لأهداف الميليشيا السياسية

واشنطن - بندر الدوشي

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يعمل الجيش الإلكتروني التابع لميلشيا حزب الله اللبنانية على شبكات التواصل الاجتماعي ضد معارضيها، ويروج لروايات الميليشيا ويشن حملات على شبكات مختلفة ويحاول التأثير على الرأي العام كما ينفذ إذا لزم الأمر هجمات إلكترونية على معارضي الحزب، وفقاً لما كشفه تقرير نشره معهد "الما" للأبحاث.

وأوضح التقرير أن هذه المهمات تنفذها وحدة سرية تعمل في مبنى خاص يقع في بيروت وتابع لوحدة الاتصالات في حزب الله. وهذه الوحدة تقع تحت السيطرة المباشرة لعبد الله قصير مساعد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، ويعمل فيها أكثر من 100 شخص.

صورة نشرها مركز الأبحاث لعبدالله قصير
صورة نشرها مركز الأبحاث لعبدالله قصير

وبحسب التقرير، تعمل وحدة فرعية تسمى "سيميا" "Simia" داخل الوحدة الإلكترونية. وتعتبر "سيميا" هي المسؤول عن إنشاء جيش آلي لحزب الله من حوالي 1000 حساب تستخدم للترويج لأهداف الميليشيا السياسية.

كما تستخدم هذه المجموعة خبرتها للتبليغ عن المستخدمين المناهضين لحزب الله في فيسبوك وتويتر، مما يؤدي إلى حظر حسابات هؤلاء المستخدمين أو إزالتها من الشبكتين.

كذلك، تدير هذه الوحدة العديد من المواقع الإلكترونية والصفحات على فيسبوك التابعة لحزب الله والمنتشرة على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوحدة أيضاً في مجال أمن البيانات.

تصور نشره مركز الأبحاث لمجلس حزب الله التنفيذي والوحدة الالكترونية التابعة له
تصور نشره مركز الأبحاث لمجلس حزب الله التنفيذي والوحدة الالكترونية التابعة له
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وأشار التقرير إلى إنه يحتمل وجود وحدتين فرعيتين إضافيتين تحت قيادة الوحدة الإلكترونية. الأولى تعالج وتحلل المعلومات الموجودة على الهاتف أو الكمبيوترات التي يتم اختراقها. أما الثانية فتهتم بمراقبة الحسابات الالكترونية.

وأشار التقرير أن هذه المعلومات الجديدة هي جزء من سلسلة تحقيقات نشرها المعهد، تتناول تركيبة حزب الله بشكلٍ عام مع مجالسه المختلفة والمجلس التنفيذي وكياناته المدنية بشكلٍ خاص.

والهدف من هذه السلسلة هو توضيح أن الأنشطة اليومية المستمرة للمؤسسات المدنية التابعة للمجلس التنفيذي والتي تدعم وتساعد الأنشطة العسكرية لحزب الله.

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