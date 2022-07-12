في مواجهة مهينة.. مطار كولومبو يمنع رئيس سريلانكا من السفر

بعد فرار الرئيس السريلانكي من منزله عقب اقتحامه من محتجين وسط موجة غضب عارمة من انهيار اقتصاد البلاد، أعقب ذلك موافقته على الاستقالة، أفادت الأنباء بأن موظفي مطار العاصمة كولومبو يمنعون غوتابايا راجاباكسا من مغادرة البلاد.

وذكرت مصادر رسمية أن الرئيس السريلانكي تقطعت به السبل في مطار كولومبو، اليوم الثلاثاء، بعد مواجهة مهينة مع مسؤولي الهجرة منعته من السفر إلى الخارج.

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ورفض مسؤولو الهجرة دخول غوتابايا راجاباكسا الذي ما زال يتمتع بحصانة رئاسية إلى صالة كبار الشخصيات لختم جواز سفره.

كما قضى رئيس الدولة وزوجته الليلة الماضية في قاعدة عسكرية بالقرب من المطار الدولي نقلا إليها جواً، أمس الاثنين، على ما أعلن مسؤولون.

هذا وكان الرئيس غوتابايا راجاباكسا قد فر من القصر الرئاسي في كولومبو بمواكبة أمنية من سلاح البحرية، السبت، قبل وقت قصير على قيام آلاف المحتجين باقتحام المجمع الرئاسي.

كما لجأ الزعيم السريلانكي البالغ 73 سنة إلى منشأة تابعة للبحرية في شمال شرقي البلاد، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الدفاع، مضيفاً أنه نُقل إلى قاعدة كاتوناياكي، المحاذية للمطار الدولي الرئيسي.

وقال المسؤول إن راجابكسا "أُعيد مع حاشيته جواً إلى كولومبو على متن مروحيتين طراز بيل-412".

لليوم الثالث.. حشود من مواطني #سريلانكا يواصلون التدفق إلى قصر الرئاسة بعد الاستيلاء عليه ليستمتعوا بالصالات الرياضية والمسبح وأغراض الرئيس الهارب#العربية pic.twitter.com/FVOsRm1ANF — العربية (@AlArabiya) July 12, 2022

ولم يصدر بيان رسمي عن مكتب الرئيس بشأن مكان وجوده. وقال مصدر عسكري إن راجابكسا الذي لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة، لديه خيار المغادرة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو.

من جانبه، أعلن رئيس البرلمان السريلانكي، ماهيندا أبيواردانا، أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذي فر السبت من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو قبيل اقتحام محتجين غاضبين المجمع الرئاسي، وافق على التنحي الأسبوع المقبل.

وقال ماهيندا يابا أبيواردينا في بيان متلفز، السبت، إنه أبلغ راجاباكسا بقرار اتخذ في اجتماع لقادة الأحزاب البرلمانية يطلب منه ترك منصبه، ووافق على ذلك.

كما أضاف أن راجاباكسا سيظل رئيسا حتى الأربعاء، لضمان انتقال سلس للسلطة.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من اقتحام محتجين المقر الرسمي للرئيس للتعبير عن غضبهم من الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

كما اقتحم المتظاهرون المنزل الخاص لرئيس الوزراء وأضرموا فيه النيران.

وكان رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكر مسينغه، قد وافق على الاستقالة أيضا.

يشار إلى سريلانكا تعاني أزمة اقتصادية هي الأشد والأسوأ منذ سبعة عقود، بعدما هبط احتياطي النقد إلى مستويات دنيا، فلم تعد البلاد قادرة على استيراد سلع أساسية مثل الوقود والغذاء والدواء.