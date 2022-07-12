كييف: حررنا 5 أوكرانيين خلال "عملية خاصة" في خيرسون
أعلنت كييف الثلاثاء تحرير 5 أوكرانيين احتجزتهم القوات الروسية في منطقة خيرسون بجنوب البلاد خلال "عملية خاصة" نفذتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.
وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في بيان، إنه خلال "عملية خاصة" في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو "مؤقتاً في منطقة خيرسون، تم تحرير 5 مواطنين أوكرانيين احتجزهم الروس"، وفق فرانس برس.
جندي وشرطي سابق و3 مدنيين
كما أردفت أن العملية نفذتها القوات الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، مشيرة إلى أن الأشخاص الخمسة هم جندي وشرطي سابق و3 مدنيين.
وأضافت أن "أحد المفرج عنهم مصاب بجروح خطيرة" دون أن توضح ما إذا كان أصيب خلال العملية.
كذلك أكدت أن الأشخاص الخمسة هم "الآن تحت رعاية السلطات الأوكرانية ويتلقون العلاج المناسب".
يأتي ذلك فيما يقود الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً منذ عدة أسابيع في خيرسون التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الفائت.
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