موسكو: دمرنا أنظمة أميركية مضادة للسفن في أوديسا

فيما يتواصل القتال شرق أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ "إسكندر" تمركزا للقوات الأوكرانية في أوديسا، ما أسفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ "هاربون" الأميركية المضادة للسفن.

فقد أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن صواريخ اسكندر الأرضية عالية الدقة دمرت بطاريات نظام صواريخ هاربون المضاد للسفن أميركي الصنع في منطقة بيريزان في مقاطعة أوديسا.

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وأضاف كوناشينكوف أنه "نتيجة لضربة صواريخ عالية الدقة تم إطلاقها من الجو، تم قتل 180 جنديا وتدمير 26 وحدة من المعدات العسكرية من اللواء الآلي الثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

تدمير راجمات في دونيتسك

كذلك أكد أن القوات الروسية دمرت فصيلتين من راجمات غراد وفصيلتين من مدافع هاوتزر غيياتسين-بي الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الانفصالية، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، دمرت الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية: القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 12 مقاطعة، وأربعة مستودعات ذخيرة للواء الهجوم 79 المحمول جواً في منطقة ماتفييفكا بمنطقة نيكولاييف، ونقطة لإصلاح وترميم المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيفيرسك".

إسقاط 7 مسيرات

إلى ذلك، أشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق إيزيوم ومالي بروخودي وبيتومنيك في مقاطعة خاركوف وسلوفيانسك وشاندريغولوفو في دونيتسك.

ووفقا له، تم اعتراض 12 قذيفة من نظام أوراغان في مناطق ليسيتشانسك في لوغانسك، وبرازكوفكا في منطقة خاركوف، ونوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.

يشار إلى أن القوات الروسية تحاول بسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس الشرقية، التي كان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون على أجزاء منها قبل العملية العسكرية في 24 فبراير.