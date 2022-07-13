المتحدث باسم لابيد: واشنطن أكبر حليف لإسرائيل في العالم

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن واشنطن أكبر حليف لإسرائيل في العالم.

وقال أوفير جندلمان لـ"العربية/الحدث" الأربعاء: "نولي أهمية كبرى للتهديد الإيراني".

المتحدث باسم لابيد لـ #العربية: المنظومة الصاروخية الجديدة ستقلب الموازين pic.twitter.com/A99ONKc02J — العربية (@AlArabiya) July 13, 2022

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كما كشف أن إسرائيل طورت منظومة صاروخية لاعتراض المسيرات والصواريخ، لافتاً إلى أن المنظومة الصاروخية الجديدة ستقلب الموازين.

كذلك شدد على أن "هذه الدفاعات تشكل ضربة قاسية للتنظيمات التي تستهدفنا".

"ملتزمون بأمن إسرائيل"

تأتي هذه التصريحات عقب وصول الرئيس الأميركي جو بايدن بعد ظهر الأربعاء إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب، في مستهل جولة له للمنطقة، حيث كان في انتظاره، الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، ورئيس الوزراء، يائير لابيد.

وشدد بايدن من المطار، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، متعهداً بدعم المنظومة الدفاعية الصاروخية لإسرائيل.

كما جدد التأكيد على عمق العلاقات الأميركية الإسرائيلية. وأضاف أن "العلاقة مع إسرائيل أكثر قوة وعمقاً من قبل"، مردفاً: "سنعزز العلاقات مع إسرائيل بشكل أكبر، وسنعمل على تعزيز دمج إسرائيل في المنطقة".

"تحالف عالمي قوي" ضد إيران

بدوره أكد لابيد، أن تل أبيب وواشنطن ستبحثان إعادة بناء "تحالف عالمي قوي" ضد إيران. وقال من المطار: "سنناقش الحاجة إلى إعادة بناء تحالف عالمي قوي يقف في وجه البرنامج النووي الإيراني".

إلى ذلك عرض المسؤولون الإسرائيليون أمام بايدن المنظومة الدفاعية الصاروخية الجديدة في المطار.