بالتفاصيل.. هكذا تحوّلت سريلانكا إلى بلد مضطرب

في ظلّ أزمة غير مسبوقة منذ 1948 سنة استقلال هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أعلنت سريلانكا حالة الطوارئ بعد فرار رئيس الدولة التي تعاني أزمة خطيرة إلى جزر المالديف، بينما يطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء.

لكن كيف تحولت سريلانكا إلى بلد مضطرب، وما هي أبرز الأحداث التي أدت إلى تدهور الأوضاع؟

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ماذا حدث للاقتصاد؟

فقد عانى قطاع السياحة الذي يعدّ حيوياً لاقتصاد الجزيرة، تداعيات هجمات إرهابية في أبريل 2019 على كنائس وفنادق (279 قتيلاً بينهم 45 أجنبياً)، ثم جائحة كوفيد-19.

كما أدّت أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الجزيرة، منحها غوتابايا عند تولّيه الرئاسة، إلى إفراغ خزائن الدولة.

ووجدت سريلانكا نفسها بدون عملات أجنبية كافية لاستيراد ما تحتاج اليه من طعام ودواء ووقود.

وعلى الرغم من مساعدات الهند ودول أخرى في أبريل 2022، تخلّفت الدولة عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وتسعى إلى الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ما هي العواقب على السكان؟

يعيش السريلانكيون منذ أشهر في ظل نقص الغذاء والدواء وانقطاع التيار الكهربائي، بسبب نقص الوقود الذي يحدّ أيضاً من التنقّل.

وجعل التضخّم المتسارع (55 في المئة في حزيران/يونيو وحده) من المتعذّر الحصول على الأشياء القليلة التي لا يزال العثور عليها ممكنا.

فيما حذّرت الأمم المتحدة من أنّ البلاد تواجه خطر أزمة إنسانية كبيرة، بعدما اضطرّ أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى تقليص ما يحصلون عليه من طعام.

من هما الأخوان راجاباكسا؟

في موازاة ذلك، انتخب غوتابايا راجاباكسا (73 عاماً)، رئيسا منذ العام 2019 وهو أحد أفراد عائلة هيمنت على الحياة السياسية في سريلانكا التي تضم 22 مليون نسمة، لعقود.

أما شقيقه ماهيندا (76 عاماً) هو كبير العائلة الذي يتمتع بحضور قوي وشغل رئاسة البلاد لعقد حتى 2015.

ففي عهده، تحوّلت سريلانكا إلى دولة مدينة بشكل كبير للصين التي جرى التعاقد معها على ديون ضخمة لتمويل مشاريع بنية تحتية كبرى حامت حولها شبهات الفساد.

ويلقى ماهيندا دعم الغالبية العرقية السنهالية لأنه هزم مقاتلي نمور التاميل في العام 2009، مُنهياً بذلك 37 عاماً من الحرب الأهلية. آنذاك، كان غوتابايا وزير الدفاع كما قاد القوات المسلّحة والشرطة.

وعند تولّيه الرئاسة، عيّن غوتابايا شقيقه في منصب رئيس الوزراء، لكن ماهيندا اضطُرّ إلى الاستقالة في أيار/ مايو بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

كيف تصدى الأخوان راجاباكسا للأزمة؟

بعد أشهر من التظاهرات، هاجم أنصار الرئيس المتظاهرين بعنف في أيار/مايو. وقُتل 9 أشخاص كما أُصيب المئات في الاشتباكات التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا شقيق الرئيس.

واستقال ماهيندا من منصب رئيس الوزراء حيث رافقته قوات الأمن عند مغادرة مقر إقامته، لكن غوتابايا تشبث بالسلطة واستبدله بالسياسي المخضرم رانيل ويكر مسينغه (73 عامًا).

في حين لا يملك ويكر مسينغه الكثير لإظهاره وأضرم المحتجون النار في منزله الأسبوع الماضي حتى عندما عرض الاستقالة. لكنه لم يكن في المنزل.

وفر الرئيس راجاباكسا من سريلانكا اليوم الأربعاء إلى جزر المالديف ومنها إلى سنغافورة.

ماذا الآن؟

بدوره، قال رئيس البرلمان إن غوتابايا الذي ما زال قصره الرئاسي محتلا من قبل المتظاهرين، سيستقيل رسميا الأربعاء لضمان "انتقال سلمي".

لكن في غياب إعلان رسمي عن تنحيه، احتشد آلاف المتظاهرين في مكتب ويكر مسينغه مطالبين بخروجه أيضًا.

وعين راجاباكسا الأربعاء ويكر مسينغه رئيسا بالوكالة في غيابه.

ويفترض أن يتم اختيار خلف له في تصويت في البرلمان في غضون شهر من تنحي راجاباكسا. لكن رئيس البرلمان وعد باختيار رئيس جديد خلال أسبوع.

مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هناك أي شخص قادر على حشد الدعم الكافي بين المشرعين لخلافة راجاباكسا.

يشار إلى أن سريلانكا تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية. وبسببها يتهم راجاباكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان في وضع صعب للغاية.