بعد اعترافها بدونيتسك.. كييف تقطع علاقاتها ببيونغ يانغ

قطعت أوكرانيا العلاقات مع كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، بسبب اعتراف بيونغ يانغ بجمهوريتين منفصلتين في شرق أوكرانيا.

فقد أوضحت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان على موقعها على الإنترنت أن "هذا القرار نعتبره محاولة من بيونغ يانغ لتقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

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وكان رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية، دينيس بوشلين، قال إن كوريا الشمالية اعترفت باستقلال جمهورية دونيتسك.

كذلك أوضح أن "هذا القرار سيصبح الأساس لمزيد من تطوير العلاقات، بما في ذلك في المجال الاقتصادي وستزيد الشراكة من جغرافية التجارة للمؤسسات".

سوريا تعترف

وسبق أن اعترفت سوريا بالجمهوريتين، وأكد رئيس النظام السوري بشار الأسد، في 16 حزيران/ يونيو، أنه سيصدر تعليمات لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي، ما أسفر عن إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قرر في 21 فبراير الماضي، قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وتسيطر روسيا الآن على منطقة لوغانسك بالكامل، فيما تسعى للاستيلاء على دونيتسك، ومنذ مارس الماضي، أعلنت موسكو انطلاق المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على شرق البلاد.

وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.