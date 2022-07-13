تركيا: توقيع اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية الأسبوع القادم

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه سيتم توقيع اتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية الأسبوع القادم.

وأضاف في تصريحات، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على ضمان أمن ممرات شحن الحبوب وسلامة الطرق الخاصة بها.

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كذلك قال إنه تقرر تشكيل مركز تنسيق مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لتصدير الحبوب، حيث سيلتقي ممثلون عن الدول الثلاث مرة أخرى في الأسبوع المقبل.

محادثات إسطنبول

وكانت وفود عسكرية روسية وأوكرانية وتركية اجتمعت مع مسؤولين بالأمم المتحدة في إسطنبول، اليوم، لإجراء محادثات بخصوص اتفاق محتمل لاستئناف الصادرات الآمنة للحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود.

وما زالت أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة في صوامع في ميناء أوديسا على البحر الأسود وتقطعت السبل بعشرات السفن بسبب الحصار الروسي، وهو جزء مما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا ولكن كييف والغرب تعتبرانها حرباً عدوانية غير مبررة.

وأوكرانيا وروسيا من أهم موردي القمح في العالم. وروسيا أيضا مصدر كبير للأسمدة وأوكرانيا منتج مهم للذرة وزيت دوار الشمس، لذا فإن إبرام صفقة لإنهاء حظر الصادرات يعتبر أمرا حيويا للأمن الغذائي، لاسيما بين الدول النامية، ولاستقرار الأسواق.

أزمة غذاء عالمية

من جهتها تتهم أوكرانيا والغرب روسيا بالتسبب في تفاقم أزمة الغذاء العالمية من خلال تعقيد محاولات تزويد الدول الفقيرة بالحبوب وزيادة التضخم.



غير أن موسكو تُحَمل مسؤولية ذلك لأوكرانيا متهمة إياها برفض إزالة الألغام التي نشرتها حول سواحلها لحماية نفسها من هجوم روسيا والتي تمثل تهديدا لعمليات الشحن.





كما وجهت روسيا انتقادات إلى الغرب لفرضه عقوبات على مجموعة من القطاعات التي تجعل من الصعب على روسيا تمويل وتأمين خدمات الشحن البحري الخاصة بها.