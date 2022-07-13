شاهد.. متظاهرون في سريلانكا يقتحمون مقر التلفزيون الرسمي

اقتحم متظاهرون مناهضون للحكومة السريلانكية، مقر التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، وسيطروا لفترة وجيزة على البث، وفق ما أظهرت لقطات.

واقتحم شخص لم تعرف هويته، استوديو شبكة روبافاهيني خلال بث مباشر، وأمر بأن يقتصر البث على أخبار متصلة بالاحتجاجات.

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فيما كشف مقطع شخصين جالسين في استديو قناة TB الوطنية، حيث كان أحدهم يتحدث موجهاً كلامه إلى المشاهدين، وقال إن منزل الرئيس غوتابايا راجابكسا وغيره في عهدتهم، مطالباً الرئيس بالتنحي.

أتت هذه التطورات بعد اقتحام متظاهرين غاضبين مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه، الذي تولى رئاسة البلاد بالإنابة، مطالبين إياه بالتنحي كذلك.

يشار إلى أن سريلانكا تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية.

شاهد.. سريلانكي يلقي كلمة على شاشة التلفزيون الحكومي بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين و التلفزيون يقطع بثه إثر الحادثة

#العربية pic.twitter.com/5YfEuZLPta — العربية (@AlArabiya) July 13, 2022

وبسببها يتهم راجابكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب للغاية.