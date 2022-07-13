بالفيديو.. غضب عارم من تنصيب رئيس وزراء سريلانكا

حاصر متظاهرون غاضبون، الأربعاء، مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه، مطالبين إياه بالتنحي فوراً، خصوصاً بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا، فجراً بطائرة عسكرية إلى المالديف.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو أظهرت حشوداً من المحتجين في محيط مبنى رئاسة الوزراء.

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في حين أطلقت عليهم الشرطة السريلانكية الغاز المسيل للدموع، وأعلنت حالة الطوارئ.

غضب عارم

وبينما تستمر المظاهرات المناوئة لرئيس الحكومة، أعلن البرلمان تنصيب ويكرمسينغه رئيساً للبلاد بالإنابة.

وعلل رئيس مجلس النواب ماهيدنا أبيواردانا في كلمة تلفزيونية مقتضبة اليوم، قراره بأن الرئيس الفار غوتابايا راجابكسا، كان منح رئيس الوزراء صلاحيات توليه رئاسة البلاد قبل رحيله.

وأضاف أن هذا المنح يعني بالضرورة أن يتسلّم ويكرمسينغه الحكم بالإنابة، وفقاً لما ينص عليه الدستور.

وعلى وقع التظاهرات المناوئة، تعهد ويكرمسينغه بالتنحي إذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

فيما قطع التلفزيون السريلانكي بثه بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين الرافضين للقرار.

Протестующие в Шри-Ланке снова захватывают правительственное здание. На этот раз разъяренная толпа напала на офис премьер-министра в Коломбо. Люди требуют, чтобы он подал в отставку вслед за президентом.



Силы безопасности применили против протестующих слезоточивый газ. pic.twitter.com/32gUUV3a1f — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) July 13, 2022

هروب الرئيس على وقع الأزمة

يشار إلى أن سريلانكا تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية.

وبسببها يتهم راجابكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب للغاية.

إلى أن اندلعت مظاهرات حاشدة أجبرته على ترك منصبه والهروب صباحا عبر طائرة عسكرية، وأناب الحكم لرئيس الوزراء وسط توقعات بوصول قرار الاستقالة قريباً.