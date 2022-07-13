لخلافة جونسون.. سوناك يتصدر الجولة الأولى من التصويت

فاز وزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك، بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت لخلافة بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للوزراء، بعد استبعاد مرشحين اثنين.



وحصل سوناك على 88 صوتا، متقدما على بيني موردونت التي حصلت على 67 صوتا وليز تراس التي حصلت على 50 صوتا. وتم استبعاد وزير المالية ناظم الزهاوي والوزير السابق جيريمي هانت.

استبعاد هانت والزهاوي

فيما استبعد وزير المالية ناظم الزهاوي الوزير السابق في الحكومة جيريمي هانت.

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وكان حزب المحافظين أعلن أمس أن 8 من نوابه سيتنافسون على مقعد رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، بوريس جونسون، بعد أن حصلوا على دعم ما لا يقل عن 20 من زملائهم.

وشارك كل من ريشي سوناك وكيمي بادنوش وسويلا برافرمان وجيريمي هانت وبيني موردونت وليز تروس وتوم توجندهات وناظم زهاوي، في الجولة الأولى من التصويت يوم الأربعاء، وسيتم الكشف عن الفائز النهائي في 5 سبتمبر المقبل.

في حين كانت لجنة 1922، وهي مجموعة برلمانية مؤلفة من المحافظين، الذين لا يتصدرون المشهد ومسؤولة عن التنظيم داخل الحزب، قد أنهت أول من أمس العملية الخاصة باختيار الزعيم الجديد.

اختيار مرشحَيْن اثنين

ويتحكم النواب في عملية اختيار اثنين في نهاية المطاف، وعندها يصبح لنحو 200 ألف عضو من حزب المحافظين حق التصويت.

الموعد النهائي

من جهتهم، قال المشرعون في لجنة 1922 إن يوم 21 يوليو/ تموز هو الموعد النهائي الفعلي لاختيار المرشحين الأخيرين من جانب المشرعين المحافظين، بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية لمجلس العموم.

ويقوم المرشحان الأخيران بحملة انتخابية، وينظمان عمليات دعاية انتخابية بين أعضاء حزب المحافظين لكسب أصواتهم. ويصوت الأعضاء عن طريق البريد.

يذكر أن جونسون أعلن في الأسبوع الماضي استقالته من منصبه في أعقاب استقالة أكثر من 50 من الوزراء والمساعدين في الحكومة، احتجاجا على قيادته، لكنه سيواصل عمله لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة في مطلع سبتمبر.