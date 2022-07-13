موسكو: أسقطنا 4 طائرات أوكرانية.. وكييف تنفي

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت طائرتين من طرازي سوخوي سو-25 وسو-24 وهما طائرتان من الحقبة السوفيتية، استخدمتها القوات الجوية الأوكرانية - فوق منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأضافت أنها أسقطت إلى جانب ذلك طائرة أخرى من طراز سو-25 وأخرى من طراز ميغ-29، وهي طائرة مقاتلة سوفيتية، في منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

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في المقابل، نفت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إسقاط القوات الروسية 4 طائرات عسكرية.

ورفض المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات هذا التصريح ووصفه بأنه دعاية.

قتلى بقصف روسي

في موازاة ذلك، تسبب القصف المدفعي الروسي في أنحاء أوكرانيا في مقتل خمسة مدنيين على الأقل وإصابة 18 آخرين يوم الثلاثاء، فيما تحاول موسكو تعزيز مكاسبها في شرق البلاد، وفقا لمكتب الرئيس الأوكراني.

ووقعت معظم الوفيات في إقليم دونيتسك، الذي يقاتل الانفصاليون الموالون لروسيا للسيطرة عليه منذ ثماني سنوات، ويسعى الكرملين للاستيلاء عليه.

وقال بافلو كيريلينكو، حاكم إقليم دونيتسك، إن مدينة باخموت تعرضت لقصف عنيف حيث يتركز الهجوم الروسي في الوقت الراهن عليها.

قصف في لوغانسك

أما في إقليم لوغانسك المجاور، الذي سيطرت عليه القوات الروسية والانفصالية تقريبا، فقد قاتل الجنود الأوكرانيون للاحتفاظ بالسيطرة على قريتين رغم حدة القصف، حسبما قال الحاكم سيرهي هايداي.

يذكر أن كلاً من لوغانسك ودونيتسك يشكلان معا منطقة دونباس الأوكرانية، وهي منطقة تتحدث الروسية في الأغلب وتضم مصانع الصلب والمناجم وغيرها من الصناعات الحيوية للاقتصاد.