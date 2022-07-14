الخارجية الروسية تنتقد الغرب لتدريبه القوات الأوكرانية على الأسلحة

انتقدت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الخميس، لمساعدتهما في تدريب القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما وصفته بأنه يأتي في إطار "الحرب الهجينة" التي تشنها الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي على روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إفادة صحافية، إن واشنطن زودت أوكرانيا بمدربين يساعدون قواتها على استخدام أنظمة هيمارس الصاروخية.

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وأشارت إلى أن الصواريخ، التي تتمتع بمدى أطول ودقة أعلى من أسلحة المدفعية الأخرى، تُستخدم "على نطاق واسع" من قبل القوات الأوكرانية.

وأضافت زاخاروفا: "القوات الأوكرانية تستخدم صواريخ هيمارس التي حصلت عليها من الولايات المتحدة في كل مكان".

وتابعت قائلة إن واشنطن "أرسلت سرا مدربين" إلى أوكرانيا لمساعدة قواتها في تعلم كيفية استخدام الأسلحة الجديدة وتوجيهها، مما أدى إلى قصف أهداف مدنية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

ونفى الجانبان استهداف المدنيين والمناطق السكنية في الصراع المستمر منذ قرابة خمسة أشهر.

وأعلنت الولايات المتحدة أنه سيتم نشر 8 من أنظمة هيمارس في أوكرانيا بحلول منتصف يوليو.

ويعتقد محللون عسكريون أن الأسلحة الجديدة يمكن أن تغير دفة الأوضاع، وكشفت كييف أنها استخدمت الصواريخ بالفعل لتدمير العديد من مستودعات الذخيرة الروسية في شرق أوكرانيا.

كما انتقدت زاخاروفا قرار بريطانيا استقدام مئات من العسكريين الأوكرانيين إلى أراضيها للتدريب على الأسلحة.

وذكرت أن المبادرة البريطانية الجديدة لتدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني خلال الأشهر المقبلة جزء من "الحرب الهجينة" التي يشنها الغرب على موسكو.