رئيس وزراء إيطاليا يقدم استقالته.. ورئيس البلاد يرفضها

رفض الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الخميس استقالةرئيس الوزراء ماريو دراغي. وأعلنت الرئاسة الإيطالية أن ماتاريلا "لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء إلى المثول أمام البرلمان (...) بغية إجراء تقييم للوضع" الناجم عن مقاطعة حركة "خمس نجوم" المنضوية في الائتلاف الحاكم جلسة تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ.

وكان دراغي أعلن في وقت سابق أنه سيقدم استقالته وسط أزمة سياسية نجمت عن رفض حركة خمس نجوم المشاركة في تصويت على الثقة بالحكومة.

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وقال دراغي خلال جلسة للحكومة "أود أن أعلن أنني سأقدم هذا المساء استقالتي إلى الرئيس"، مشيراً إلى أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي "لم تعد قائمة"، وأن "ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجوداً".

ويعود الأمر عادة إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا في قبول أو رفض استقالة رئيس الوزراء. كما يحق لماتاريلا أن يحل البرلمان، ممهدا الطريق أمام إجراء انتخابات في وقت مبكر.

وكان زعيم حركة "خمس نجوم" جوزيبي كونتي قد أعلن الأربعاء أن أعضاء مجلس الشيوخ من حزبه لن يشاركوا في جلسة التصويت على الثقة الذي طلبته في البداية السلطة التنفيذية.

وحازت الحكومة الثقة في التصويت الذي أجري الخميس، لكن دراغي سبق أن حذّر مرارا من أنه لن يبقى في رئاسة الحكومة من دون دعم الحركة.

ويضم الائتلاف الحكومي كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان باستثناء حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف.

وعلى أثر جلسة التصويت التقى دراغي الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وسط تكهّنات بأنه يعتزم الاستقالة.

وكان دراغي قد تولى رئاسة حكومة "وحدة وطنية" في مطلع العام 2021 مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها. لكن رئيس الوزراء يعتبر أن حكومته من دون دعم "خمس نجوم" تصبح "سياسية" وهو ما لا يدخل ضمن التفويض المعطى له لرئاسة الحكومة.

وقال الخميس "لطالما قلت منذ خطاب التنصيب الذي ألقيته في البرلمان أن الحكومة ستبقى قائمة فقط في حال تمتعت برؤية واضحة لتحقيق البرنامج الحكومي الذي منحت القوى السياسية ثقتها على أساسه".

وكانت الجلسة قد عقدت للمصادقة على مشروع قانون يتضمن تدابير تبلغ قيمتها حوالي 23 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات في مواجهة التضخم، يتضمن أيضا إجراء لتسهيل بناء محرقة للنفايات في روما.

وتعارض حركة خمس نجوم بناء محارق تعتبر أنها مكلفة ومسببة للتلوث وغير فعالة ولا تشجع السكان على فرز النفايات.

وفازت "خمس نجوم" في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2018 بحصولها على 32 بالمئة من الأصوات وأغلبية نسبية في البرلمان، ولم تكفّ منذ ذلك الحين عن التراجع في نوايا التصويت ولا تتجاوز نسبة التأييد لها اليوم 10 أو 11 بالمئة. وقد انسحب منها عدد من النواب.

وانشق ثلث نوابها - حوالي 50 نائبا - وتبعوا زعيم الحركة السابق وزير الخارجية الحالي لويجي دي مايو الذي أنشأ مؤخرا حزبه الخاص "معا من أجل المستقبل".