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متظاهرو سريلانكا يغادرون مباني المؤسسات العامة

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Protestors celebrate after entering the building of Sri Lanka's Prime Minister Ranil Wickremesinghe's office, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka July 13, 2022. (Reuters)
من اقتحامات السريلانكيين للقصور والمباني الحكومية
  • Protestors celebrate after entering the building of Sri Lanka's Prime Minister Ranil Wickremesinghe's office, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka July 13, 2022. (Reuters)
  • People line up to visit presidential secretariat in Colombo on July 12, 2022, after it was overrun by anti-government protestors. Sri Lanka's President Gotabaya Rajapaksa has promised to resign on July 13 and clear the way for a peaceful transition of power following widespread protests against him over the country's unprecedented economic crisis. (AFP)
  • A demonstrator poses for photographs where President Gotabaya Rajapaksa used to hold main events at the President's house on the following day after demonstrators entered the building, after President Gotabaya Rajapaksa fled, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, July 10, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte
  • Demonstrators protest inside the Presidential Secretariat premises, after President Gotabaya Rajapaksa fled, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, on July 9, 2022. (Reuters)
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Protestors celebrate after entering the building of Sri Lanka's Prime Minister Ranil Wickremesinghe's office, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka July 13, 2022. (Reuters)
Protestors celebrate after entering the building of Sri Lanka's Prime Minister Ranil Wickremesinghe's office, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka July 13, 2022. (Reuters)
People line up to visit presidential secretariat in Colombo on July 12, 2022, after it was overrun by anti-government protestors. Sri Lanka's President Gotabaya Rajapaksa has promised to resign on July 13 and clear the way for a peaceful transition of power following widespread protests against him over the country's unprecedented economic crisis. (AFP)
People line up to visit presidential secretariat in Colombo on July 12, 2022, after it was overrun by anti-government protestors. Sri Lanka's President Gotabaya Rajapaksa has promised to resign on July 13 and clear the way for a peaceful transition of power following widespread protests against him over the country's unprecedented economic crisis. (AFP)
A demonstrator poses for photographs where President Gotabaya Rajapaksa used to hold main events at the President's house on the following day after demonstrators entered the building, after President Gotabaya Rajapaksa fled, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, July 10, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte
A demonstrator poses for photographs where President Gotabaya Rajapaksa used to hold main events at the President's house on the following day after demonstrators entered the building, after President Gotabaya Rajapaksa fled, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, July 10, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Demonstrators protest inside the Presidential Secretariat premises, after President Gotabaya Rajapaksa fled, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, on July 9, 2022. (Reuters)
Demonstrators protest inside the Presidential Secretariat premises, after President Gotabaya Rajapaksa fled, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, on July 9, 2022. (Reuters)
سريلانكا

متظاهرو سريلانكا يغادرون مباني المؤسسات العامة

الرئيس الهارب يتوجه لسنغافورة.. وسريلانكا تنتظر في حيرة وغضب استقالته

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلن المتظاهرون المعارضون للحكومة في سريلانكا، الخميس، والذين اقتحموا منزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا نهاية الأسبوع الماضي، أنهم سيغادرون المباني الرئاسية التي اقتحموها، فيما غادر رئيس سريلانكا المالديف متوجها إلى سنغافورة، بحسب وكالة "فرانس برس"، بعد يوم من فراره من كولومبو إلى الجزيرة المرجانية.

وقالت متحدثة باسم المتظاهرين: "سننسحب بسلام من القصر الرئاسي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء فورًا، لكن سنواصل كفاحنا".

واستيقظ السريلانكيون على حالة من الارتباك، حيث لا يزالون ينتظرون استقالة رئيسهم المحاصر بعد فراره من البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي يغضب فيه سكان الدولة بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أثار فوضى سياسية عارمة.

وفر الرئيس غوتابايا راجاباكسا وزوجته إلى جزر المالديف، أمس الأربعاء، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية.

وكل راجاباكسا رئيس الوزراء بتولي منصب القائم بأعمال الرئيس في غيابه - وهي خطوة أثارت المزيد من الغضب بين المواطنين الذين يلقون باللوم على راجاباكسا في الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص حاد في الغذاء والوقود.

كان راجاباكسا قد وعد بالاستقالة بحلول مساء الأربعاء، وبما أن الدستور يحمي الرؤساء السريلانكيين من الاعتقال أثناء وجودهم في السلطة، فمن المحتمل أنه خطط لهروبه بينما لا يزال يتمتع بالحصانة الدستورية وإمكانية استقلال طائرة عسكرية.

لم يتضح بالضبط مكان تواجده في جزر المالديف، وهي أرخبيل من مئات الجزر المشهورة بالمنتجعات السياحية الفاخرة.

وتسلق متظاهرون الأربعاء الجدران لدخول مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، بينما هتفوا وألقوا زجاجات المياه.

وتجمعت حشود أيضا في وقت متأخر من ليل الأربعاء خارج البرلمان.

واشتبك متظاهرون مع رجال الأمن الذين أطلقوا عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع.

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وأعلن مكتب ويكرمسينغ فرض حظر تجول على مستوى البلاد وفرض حال طوارئ يمنح سلطات أوسع للجيش والشرطة. رفع حظر التجول في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وخلال نهاية الأسبوع، قال الزعيمان إنهما سيستقيلان بعد اقتحام المتظاهرين لمقري إقامة راجاباكسا ويكرمسينغ الرسميين في تصعيد دراماتيكي لأشهر من الاحتجاجات.

وأشعل البعض النار في منزل ويكرمسينغ الخاص، ولا يعرف مكان وجوده.

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