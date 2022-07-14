متظاهرو سريلانكا يغادرون مباني المؤسسات العامة

أعلن المتظاهرون المعارضون للحكومة في سريلانكا، الخميس، والذين اقتحموا منزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا نهاية الأسبوع الماضي، أنهم سيغادرون المباني الرئاسية التي اقتحموها، فيما غادر رئيس سريلانكا المالديف متوجها إلى سنغافورة، بحسب وكالة "فرانس برس"، بعد يوم من فراره من كولومبو إلى الجزيرة المرجانية.

وقالت متحدثة باسم المتظاهرين: "سننسحب بسلام من القصر الرئاسي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء فورًا، لكن سنواصل كفاحنا".

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واستيقظ السريلانكيون على حالة من الارتباك، حيث لا يزالون ينتظرون استقالة رئيسهم المحاصر بعد فراره من البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي يغضب فيه سكان الدولة بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أثار فوضى سياسية عارمة.

وفر الرئيس غوتابايا راجاباكسا وزوجته إلى جزر المالديف، أمس الأربعاء، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية.

وكل راجاباكسا رئيس الوزراء بتولي منصب القائم بأعمال الرئيس في غيابه - وهي خطوة أثارت المزيد من الغضب بين المواطنين الذين يلقون باللوم على راجاباكسا في الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص حاد في الغذاء والوقود.

كان راجاباكسا قد وعد بالاستقالة بحلول مساء الأربعاء، وبما أن الدستور يحمي الرؤساء السريلانكيين من الاعتقال أثناء وجودهم في السلطة، فمن المحتمل أنه خطط لهروبه بينما لا يزال يتمتع بالحصانة الدستورية وإمكانية استقلال طائرة عسكرية.

لم يتضح بالضبط مكان تواجده في جزر المالديف، وهي أرخبيل من مئات الجزر المشهورة بالمنتجعات السياحية الفاخرة.

وتسلق متظاهرون الأربعاء الجدران لدخول مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، بينما هتفوا وألقوا زجاجات المياه.

وتجمعت حشود أيضا في وقت متأخر من ليل الأربعاء خارج البرلمان.

واشتبك متظاهرون مع رجال الأمن الذين أطلقوا عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأعلن مكتب ويكرمسينغ فرض حظر تجول على مستوى البلاد وفرض حال طوارئ يمنح سلطات أوسع للجيش والشرطة. رفع حظر التجول في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وخلال نهاية الأسبوع، قال الزعيمان إنهما سيستقيلان بعد اقتحام المتظاهرين لمقري إقامة راجاباكسا ويكرمسينغ الرسميين في تصعيد دراماتيكي لأشهر من الاحتجاجات.

وأشعل البعض النار في منزل ويكرمسينغ الخاص، ولا يعرف مكان وجوده.