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بوتين يقيل رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين

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Russian President Vladimir Putin addresses participants of the IX Forum of Regions of Russia and Belarus, via video link in Moscow, Russia July 1, 2022. Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين يقيل رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين

واشنطن ستستأنف الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية مع روسيا

موسكو، واشنطن - فرانس برس

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوماً أقال بموجبه رئيس وكالة الفضاء (روسكوسموس) دميتري روغوزين، المعروف بأسلوبه الفظ وتشدّده القومي.

ويحل محل روغوزين (58 عاماً) يوري بوريسوف (65 عاماً) الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون المجمّع الصناعي العسكري الذي يشمل أيضاً قطاع الفضاء.

وكان بوريسوف قد خلف روغوزين في المنصب المذكور، عندما تولى الأخير منصب رئيس "روسكوسموس" في العام 2018.

وبرز دميتري روغوزين عبر تغريدات كان ينشرها على موقع "تويتر" ورسائل صاخبة واستفزازية كان يرسلها على تطبيق "تلغرام".

وخلال خمس سنوات أمضاها في هذا المنصب، لم يتمكّن من وقف تدهور صناعة الفضاء الروسية التي قوّضها التقادم وانعدام الابتكار والفساد.

وفي العام 2020، خسرت روسيا احتكار الإرسال إلى الفضاء بسبب قدم قاذفاتها وسفنها من طراز "سويوز" والتي باتت أكثر ضعفاً مع بروز "سبايس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك.

ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، تميّز روغوزين الذي كان أيضاً سفير روسيا لدى حلف شمال الأطلسي، بتصريحاته العدوانية تجاه الغرب وإشادته بالدمار الذي يمكن أن تحدثه الأسلحة النووية الروسية.

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وأثّر غزو أوكرانيا على التعاون الروسي الغربي في مجال الفضاء.

ويأتي خلف روغوزين من الصفوف العسكرية. كما أن هذا التغيير يحدث على خلفية التوترات الروسية الغربية المتزايدة، وفي ظل اتهام الروس والأميركيين بعضهم بعضا بالطموحات العسكرية في الفضاء.

وتعمل وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في المجالات المدنية والعسكرية.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستستأنف الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية مع روسيا رغم محاولتها عزل الأخيرة.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية ناسا في بيان: "لضمان مواصلة عمليات محطة الفضاء الدولية بشكل آمن وحماية أرواح رواد الفضاء وضمان استمرار الوجود الأميركي في الفضاء، ستستأنف ناسا دمج طواقم مركبات الفضاء الأميركية و(الصاروخ) سويوز الروسي".

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