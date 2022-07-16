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روسيا تأمر بتكثيف العمليات العسكرية عبر أراضي أوكرانيا

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A Russian soldier atop of a military truck guards an area during foreign journalists watch and film as farmers of the Voznesenka-Agro farm harvest with their combine in a wheat field not far from Melitopol, south Ukraine, Thursday, July 14, 2022. About 300,000 tonnes of harvest have been collected in Melitopol district of Zaporizhzhia region. Russia took control of part of the Zaporizhzhia region quickly after the launch of the military operation in Ukraine. This photo was taken during a trip organized by the Russian Ministry of Defense. (AP Photo)
الجيش الروسي في مليتوبول في جنوب أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

روسيا تأمر بتكثيف العمليات العسكرية عبر أراضي أوكرانيا

صواريخ روسية أصابت بلدة في خاركيف السبت مما أدى لمقتل 3 أشخاص، بينما سقط أكثر من 50 صاروخاً روسياً من طراز "غراد" على نيكوبول

العربية.نت

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قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إنها أمرت قواتها في أوكرانيا بتكثيف عملياتها بينما كانت الصواريخ تتساقط ضمن أحدث سلسلة من الضربات التي تقول كييف إنها أودت بحياة عشرات الناس خلال الأيام الماضية.

وطلب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اجتماع مع مسؤولين عسكريين، صباح السبت، من قواته تكثيف العمليات عبر الأراضي الأوكرانية.

شويغو خلال اجتماعه مع مسؤولين عسكريين
شويغو خلال اجتماعه مع مسؤولين عسكريين

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "قائد الجيش الروسي أعطى التعليمات اللازمة لمواصلة تكثيف تحركات الوحدات في جميع مناطق العمليات".

وأضافت أن ذلك كان "من أجل استبعاد احتمال قيام نظام كييف بشن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على البنية التحتية المدنية وسكان المستوطنات في دونباس ومناطق أخرى".

وقالت الوزارة إن شويغو أصدر الأمر بعد الاستماع في مركز للقيادة إلى تقارير من جنرالات يقودون مجموعات قيادة "الجنوب" و"الوسط" للقوات الروسية التي تنفذ عمليات في أوكرانيا، بالإضافة إلى قادة آخرين.

وبحسب وزارة الدفاع، تفقد شويغو، يوم السبت أيضاً، بعض الوحدات الروسية التي تخدم في أوكرانيا، واستمع إلى تقارير القادة حول الوضع الحالي ووزع "جوائز على الشجاعة".

مبنى تضرر إثر القصف السبت على نيكوبول
مبنى تضرر إثر القصف السبت على نيكوبول
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وفي أحدث ضربات روسية بأوكرانيا، قال أوليغ سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف، إن الصواريخ أصابت السبت بلدة تشوهيف التابعة للمنطقة الواقعة بشمال شرق البلاد مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص، منهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً، وإصابة ثلاثة آخرين.

وجنوباً، قال فالنتين ريزنيشنكو حاكم إقليم دنيبروبتروفسك، إن أكثر من 50 صاروخاً روسياً من طراز "غراد" سقطت على مدينة نيكوبول المطلة على نهر دنيبرو. وقالت خدمات الطوارئ إن شخصين قتلا.

وتقول أوكرانيا إن عدد قتلى هذه الهجمات على المناطق الحضرية بلغ نحو 40 شخصاً خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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