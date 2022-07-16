ملك الأردن: لا استقرار في المنطقة دون التوصل لحل للقضية الفلسطينية
شدد على أهمية التعاون والشراكات مع الخليج والعراق في مواجهة الأزمات
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين أمام قمة جدة للأمن والتنمية، السبت، أنه "لا استقرار في المنطقة دون التوصل لحل للقضية الفلسطينية".
وأشار إلى أهمية "الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
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وشدد على "أهمية التعاون والشراكات مع الخليج والعراق في مواجهة الأزمات".
ودعا العاهل الأردني إلى "البناء على العلاقات الراسخة في المنطقة من أجل خدمة مصالح الشعب".
وأشار إلى وجود "أكثر من مليون لاجئ سوري على الأراضي الأردنية".
ونوه العاهل الأردني بجهود مكافحة المخدرات وتهريب الأسلحة على حدود المملكة.
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