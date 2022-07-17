الرئيس الأوكراني يقيل رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرارات في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد بإقالة رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة.
ونشر الموقع الرسمي للرئيس قرارات بإقالة رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف، وهو أحد أصدقاء زيلينسكي منذ الطفولة، والمدعية العامة إيرينا فنيديكتوفا التي تقود جهود مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.
فيما لم يتم تقديم أي سبب للإقالتين حتى الآن.
أول موجة إقالات
وكانت أول موجة إقالات اتخذها زيلينسكي في مطلع إبريل الماضي، بإقالة اثنين من كبار أعضاء جهاز الأمن.
وأوضح حينها أنه أقال رئيس الأمن الداخلي نعوموف أندريه أوليهوفيتش، وكذلك رئيس فرع الجهاز في منطقة خيرسون المهمة جنوب البلاد، كريفوروشكو سيرهي أوليكسندروفيتش.
تهديد الخونة
إلى ذلك، شدد على أن "المسؤولين والضباط رفيعي الرتب الذين يخالفون قسم الولاء العسكري بحماية البلاد واستقلالها سيعاقبون بشدة، و يُحرمون حتماً من رتبهم العسكرية العالية وفقًا لـ المادة 48 من ميثاق الانضباط للقوات المسلحة."
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