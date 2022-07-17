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موسكو: تدمير معدات لإطلاق صواريخ أميركية في دونباس

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من دونباس - فرانس برس
روسيا و أوكرانيا

موسكو: تدمير معدات لإطلاق صواريخ أميركية في دونباس

دبي - العربية.نت

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فيما تواصل موسكو جهودها لتوسيع مكاسبها شرقي أوكرانيا، أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير معدات إطلاق لنظام صواريخ "هيمارس" الأميركية في دونباس.

كما دمرت مستودعا لصواريخ مضادة للسفن من طراز Harpoon في أوديسا بجنوب أوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحافية، إن القوات الروسية دمرت بأسلحة برية عالية الدقة في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك، منصة إطلاق ومركبة تحميل لراجمة صواريخ من طراز HIMARS أميركية الصنع.

كما أضاف أن "صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة أوديسا مستودعا لتخزين صواريخ Harpoon المضادة للسفن التي سلمتها دول الناتو لأوكرانيا".

من دونباس - فرانس برس
من دونباس - فرانس برس

يشار إلى أن القوات الروسية تحاول بسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس الشرقية، التي كان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون على أجزاء منها قبل العملية العسكرية في 24 فبراير.

وتقول أوكرانيا إن قواتها لا تزال تحتفظ بالسيطرة على قريتين صغيرتين في منطقة لوغانسك، إحدى المقاطعتين اللتين تشكلان دونباس، وتصد بنجاح المحاولات الروسية للتقدم إلى عمق المنطقة الثانية، دونيتسك.

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