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طائرة شحن تشتعل وتتحطم في اليونان.. وانفجارات تصدر منها

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Firefighters are seen near the site of a plane crash, a few miles away from the city of Kavala, in northern Greece, Saturday, July 16, 2022. An Antonov cargo plane operated by a Ukraine-based air carrier crashed Saturday near the city of Kavala in northern Greece, authorities said. Greek Civil Aviation authorities say the flight was heading from Serbia to Jordan, but have not been able to confirm how many people were on board or what the plane's cargo was. (Ilias Kotsireas/InTime News via AP)
النيران تشتعل في الطائرة التي سقطت في شمال اليونان

طائرة شحن تشتعل وتتحطم في اليونان.. وانفجارات تصدر منها

الطائرة أوكرانية من طراز أنتونوف وكانت متجهة من صربيا إلى اليونان قبل أن تطلب الإذن للهبوط اضطرارياً في اليونان

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحطمت طائرة شحن في شمال اليونان مساء السبت، وفق ما أفادت وكالة أنباء أثينا.

وذكرت الوكالة أن شهوداً رأوا الطائرة تحترق وسمعوا دوي انفجارات. كما قالوا إن الطائرة كانت مشتعلة قبل تحطمها.

وقال مسؤولون محليون إنه تم نشر 15 عنصر من رجال الإطفاء وسبع آليات لمكافحة الحرائق في موقع التحطم لكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب بسبب الانفجارات المستمرة.

ووفقاً لتقارير إعلامية، كانت طائرة الشحن متجهة من صربيا إلى الأردن وطلبت أن تهبط اضطرارياً في مطار كافالا القريب بسبب مشكلة في المحرك لكنها لم تتمكن من الوصول إليه وفُقد الاتصال معها.

رجال الإدفاء على مقربة من موقع تحطم الطائرة
  • رجال الإدفاء على مقربة من موقع تحطم الطائرة
  • رجال الإدفاء على مقربة من موقع تحطم الطائرة
  • النيران تشتعل في الطائرة التي سقطت في شمال اليونان
  • النيران تشتعل في الطائرة التي سقطت في شمال اليونان
4 صور
رجال الإدفاء على مقربة من موقع تحطم الطائرة
رجال الإدفاء على مقربة من موقع تحطم الطائرة
رجال الإدفاء على مقربة من موقع تحطم الطائرة
رجال الإدفاء على مقربة من موقع تحطم الطائرة
النيران تشتعل في الطائرة التي سقطت في شمال اليونان
النيران تشتعل في الطائرة التي سقطت في شمال اليونان
النيران تشتعل في الطائرة التي سقطت في شمال اليونان
النيران تشتعل في الطائرة التي سقطت في شمال اليونان

وصرح فيليبوس أناستاسيادس، رئيس بلدية بايو المجاورة، لقناة "أوبن. تي. في"، بأن "الطائرة تحطمت على بعد نحو كيلومترين من منطقة مأهولة".

وذكرت محطة "إي. آر. تي" التلفزيونية الحكومية أن الطائرة أوكرانية من طراز "أنتونوف إن 12".

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وأظهرت لقطات مصورة تم تحميلها على موقع "إي. آر. تي" على الإنترنت الطائرة وهي تهبط بسرعة والنيران مشتعلة بها ثم تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار.

ولم تتوافر معلومات رسمية عن عدد من كانوا على متن الطائرة التي ما زالت تحترق بحسب لقطات مباشرة بثها التلفزيون الحكومي. لكن تقارير إعلامية ذكرت أن طاقم الطائرة مكون من ثلاثة أفراد.

لكن "إي. آر. تي" أفادت بأن الطائرة كانت تقل ثمانية أشخاص وبأن حمولتها "خطرة". وذكرت أن الشرطة طلبت من الصحافيين الموجودين في الموقع وضع كمامات.

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