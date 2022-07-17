طائرة شحن تشتعل وتتحطم في اليونان.. وانفجارات تصدر منها
الطائرة أوكرانية من طراز أنتونوف وكانت متجهة من صربيا إلى اليونان قبل أن تطلب الإذن للهبوط اضطرارياً في اليونان
تحطمت طائرة شحن في شمال اليونان مساء السبت، وفق ما أفادت وكالة أنباء أثينا.
وذكرت الوكالة أن شهوداً رأوا الطائرة تحترق وسمعوا دوي انفجارات. كما قالوا إن الطائرة كانت مشتعلة قبل تحطمها.
#Καβαλα— P. Sherman, Wallaby 42, Sydney (@PShermanWall) July 16, 2022
Σοκαριστικό απλά
Πτώση αεροσκάφους pic.twitter.com/f7iHZBPjIL
وقال مسؤولون محليون إنه تم نشر 15 عنصر من رجال الإطفاء وسبع آليات لمكافحة الحرائق في موقع التحطم لكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب بسبب الانفجارات المستمرة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، كانت طائرة الشحن متجهة من صربيا إلى الأردن وطلبت أن تهبط اضطرارياً في مطار كافالا القريب بسبب مشكلة في المحرك لكنها لم تتمكن من الوصول إليه وفُقد الاتصال معها.
وصرح فيليبوس أناستاسيادس، رئيس بلدية بايو المجاورة، لقناة "أوبن. تي. في"، بأن "الطائرة تحطمت على بعد نحو كيلومترين من منطقة مأهولة".
وذكرت محطة "إي. آر. تي" التلفزيونية الحكومية أن الطائرة أوكرانية من طراز "أنتونوف إن 12".
وأظهرت لقطات مصورة تم تحميلها على موقع "إي. آر. تي" على الإنترنت الطائرة وهي تهبط بسرعة والنيران مشتعلة بها ثم تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار.
ولم تتوافر معلومات رسمية عن عدد من كانوا على متن الطائرة التي ما زالت تحترق بحسب لقطات مباشرة بثها التلفزيون الحكومي. لكن تقارير إعلامية ذكرت أن طاقم الطائرة مكون من ثلاثة أفراد.
لكن "إي. آر. تي" أفادت بأن الطائرة كانت تقل ثمانية أشخاص وبأن حمولتها "خطرة". وذكرت أن الشرطة طلبت من الصحافيين الموجودين في الموقع وضع كمامات.
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