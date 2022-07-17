لليوم الـ100.. تواصل الاحتجاجات بسريلانكا رغم تنحي الرئيس

في اليوم المئة من حركتهم الاحتجاجية في سريلانكا، اليوم الأحد، يصب المتظاهرون الذين عجلوا بسقوط الرئيس جوتابايا راجاباكسا بعد أن حملوه مسؤولية الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد، غضبهم الآن على خليفته.

وأوضح متحدث باسم المتظاهرين المعتصمين في العاصمة كولومبو أنهم يدرسون مع المجموعات المشاركة توجيه حملتهم ضد رئيس الوزراء والرئيس بالإنابة رانيل ويكر ميسينغه.

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من جهته، كتب الناشط براساد ويليكومبورا، في تغريدة اليوم أن 100 يوم مرت على البداية" مطالباً ويكر ميسينغه أيضاً بالتخلي عن السلطة.

كما أضاف "لكننا ما زلنا بعيدين عن أي تغيير في النظام"، مع وسم "رانيل ارحل" و"لست رئيسي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

آلاف المتظاهرين

وكانت حملة "النضال" المطالبة برحيل راجاباكسا التي تم التنسيق لها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد بدأت في 09 نيسان/أبريل الماضي.

ونصب عشرات الآلاف من المتظاهرين جاؤوا من سائر أنحاء البلاد خيماً أمام مكاتب الرئاسة فى العاصمة كولومبو.

فيما كان من المفترض في البداية أن تستمر الحركة لمدة يومين، لكن المنظمين الذين فوجئوا باستجابة الحشود التي فاقت بكثير التوقعات، قرروا الإبقاء على الاعتصام إلى أجل غير مسمى.

أزمة اقتصادية

وأدت الأزمة الاقتصادية إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود والكهرباء، وحدت الغالبية العرقية السنهالية البوذية وأقليات التاميل والمسلمين، المجموعات العرقية التي يصعب التوفيق بينها، في كراهية راجاباكسا ومحيطه.

يذكر أن المتظاهرين اقتحموا في 9 يوليو الجاري مقر إقامة الرئيس الذي اضطر إلى الفرار.

وأرسل راجاباكسا خطاب استقالته التي أعلن رئيس البرلمان السريلانكي الجمعة قبولها.

ويكر ميسينغه الأوفر حظاً للرئاسة

ويبدو أن رئيس الوزراء رانيل ويكر ميسينغه الذي نُصب رئيسا بالإنابة للبلاد، هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة راجاباكسا.

في حين سيلتئم البرلمان لانتخاب رئيس جديد في 20 تموز/يوليو.

إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة المحتجين الذين ما زالوا يخيمون أمام المباني الرئاسية وإن انخفض عددهم منذ تنحي راجاباكسا، لاسيما أن المتظاهرين غادروا المباني الرئاسية التي اقتحموها.

وأمر الرئيس المؤقت الجيش ببذل كل ما في وسعه للحفاظ على النظام، وسيتم إرسال تعزيزات من الشرطة والجيش إلى العاصمة الاثنين لضمان الأمن حول البرلمان قبل التصويت الأربعاء.