"مجزرة مرورية" في لبنان.. حادث يخطف 7 من عائلة واحدة!

يومياً تُفجع عائلات لبنانية بأبنائها نتيجة حوادث السير المتنقلة على الطرق.

ففي "مجزرة مرورية" جديدة، قتل 8 أشخاص، 7 من عائلة واحدة، وأصيب 5 بجروح، في بلدة عرسال شمال شرقي العاصمة بيروت، بعدما اجتاحت شاحنة محملة بأكثر من 40 طناً من الحجارة عدداً من السيارات، السبت.

مادة اعلانية

ولقيت عائلة بكاملها مؤلفة من 7 أفراد مصرعها، مقيمة في بلدة عرسال من آل الفليطي، بالإضافة إلى شاب من آل غدادة، إثر تعرض سيارتهم من نوع نيسان (بيك أب) للاصطدام بشاحنة نقل حجارة صخرية في محلّة عقبة الجرد - وادي عطا في بلدة عرسال، وفق صحيفة "النهار".

عائلة كاملة اب وأم و ٤ اولاد و صهرهم توفوا… سبع ضحايا جدد من جراء حادث عرسال … كارثة موصوفة تتزايد على طرقات لبنان …. pic.twitter.com/0sR0aS6QVm — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) July 16, 2022

فقد السيطرة

وفي التفاصيل، خلال صعود العائلة نحو المنطقة الجردية للبلدة، اصطدمت سيارتهم بشاحنة في طريق العودة إلى البلدة يقودها ديب غدادة برفقة ابنه محملة بصخور كبيرة من مقالع البلدة، حيث فقد السيطرة على الشاحنة التي بعد اصطدامها بـ"البيك أب"، وبداخله عائلة يوسف الفليطي، واستمرت بسحبها إلى أسفل البلدة لمسافة طويلة.

ثم اصطدم الاثنين بعدد من السيارات أسفرت عن احتراق الشاحنة وتحطم سيارة يوسف وإحداث أضرار جسيمة في جدران عدد من المنازل. وأدى الحادث إلى مقتل العائلة على الفور، فيما تم إخراجهم بصعوبة من قبل الأهالي وعناصر من الصليب الأحمر.

كما أصيب سائق الشاحنة بحروق خطرة نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات بيروت للمعالجة، في حين قضى ابنه داخل المستشفى متأثراً بجراحه.

فيما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الحادث المأساوي.