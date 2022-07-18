الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة تابعة لحزب الله اجتازت الحدود

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه اعترض طائرة مسيرة صغيرة عبرت الحدود من لبنان، مضيفا أن ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران أرسلتها على الأرجح.

وأضاف الجيش أن إسرائيل تعقبت الطائرة بدون طيار خلال رحلتها، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

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كذلك أوضح أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية"، على حد تعبيره.

يذكر أن حزب الله يسيطر على منطقة جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل، حيث تتنازع بيروت وتل أبيب على منطقة بحرية مساحتها 860 كلم مربعا غنية بالنفط والغاز.

ويمتلك أسلحة وصواريخ إيرانية، حيث كشف تقرير جديد لمركز "ألما" البحثي الإسرائيلي، أنه يمتلك نحو 2000 طائرة مسيرة، العديد منها طورتها طهران.