.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوتين: لا يستطيع الغرب عزل روسيا وإعادتها إلى الوراء

  • الخط
فلاديمير بوتين (أ ب)
فلاديمير بوتين (أ ب)

بوتين: لا يستطيع الغرب عزل روسيا وإعادتها إلى الوراء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وسط تصاعد التوتر بين بلاده والدول الغربية على خلفية العملية العسكرية التي أطلقها على الأراضي الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من المستحيل عزل روسيا عن بقية العالم.

أوروبا: نتائج العقوبات على روسيا تحتاج "صبراً استراتيجياً" العرب والعالم أوروبا: نتائج العقوبات على روسيا تحتاج "صبراً استراتيجياً"

كما اعتبر في مؤتمر عبر الفيديو مع شخصيات حكومية، اليوم الاثنين، أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالتنمية الروسية.

"لن نستسلم"

وقال بوتين إن "الأمر لا يقتصر على القيود فحسب، بل يتم استخدام الإغلاق شبه الكامل بمنعنا من الوصول إلى أي منتجات تقنية أجنبية".

كذلك أضاف أن "هذا يمثل تحديا كبيرا لبلدنا"، مشيراً إلى أن بلاده لن تستسلم أو كما يأمل البعض بأن ترجع عقوداً إلى الوراء.

وقال بوتين إن روسيا سيتعين عليها تطوير شركات التكنولوجيا المحلية الخاصة بها.

فلاديمير بوتين (أ ب)
فلاديمير بوتين (أ ب)

عقوبات قاسية

يذكر أن روسيا منذ إرسال قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، تعرضت لوابل من العقوبات الغربية، المصممة لعزلها عن الاقتصاد العالمي، مما حرمها من الوصول إلى السلع بما في ذلك الإلكترونيات التجارية وأشباه الموصلات وقطع غيار الطائرات.

وشملت العقوبات كافة القطاعات الاقتصادية، فضلا عن الأثرياء الروس، ومئات السياسيين، على رأسهم بوتين نفسه، ووزير خارجيته أيضا سيرغي لافروف، وغيرهما كثر.

إلا أن الكرملين دأب على شجب تلك القرارات، واصفاً إياها بالمجحفة، ومحملاً الغرب المسؤولية عن إطالة أمد الصراع مع كييف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترصد أهم المعابر بين روسيا وفنلندا كاميرا العربية ترصد أهم المعابر بين روسيا وفنلندا
اكتشف المزيد