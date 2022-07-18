بوتين: لا يستطيع الغرب عزل روسيا وإعادتها إلى الوراء

وسط تصاعد التوتر بين بلاده والدول الغربية على خلفية العملية العسكرية التي أطلقها على الأراضي الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من المستحيل عزل روسيا عن بقية العالم.

كما اعتبر في مؤتمر عبر الفيديو مع شخصيات حكومية، اليوم الاثنين، أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالتنمية الروسية.

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"لن نستسلم"

وقال بوتين إن "الأمر لا يقتصر على القيود فحسب، بل يتم استخدام الإغلاق شبه الكامل بمنعنا من الوصول إلى أي منتجات تقنية أجنبية".

كذلك أضاف أن "هذا يمثل تحديا كبيرا لبلدنا"، مشيراً إلى أن بلاده لن تستسلم أو كما يأمل البعض بأن ترجع عقوداً إلى الوراء.

وقال بوتين إن روسيا سيتعين عليها تطوير شركات التكنولوجيا المحلية الخاصة بها.

عقوبات قاسية

يذكر أن روسيا منذ إرسال قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، تعرضت لوابل من العقوبات الغربية، المصممة لعزلها عن الاقتصاد العالمي، مما حرمها من الوصول إلى السلع بما في ذلك الإلكترونيات التجارية وأشباه الموصلات وقطع غيار الطائرات.

وشملت العقوبات كافة القطاعات الاقتصادية، فضلا عن الأثرياء الروس، ومئات السياسيين، على رأسهم بوتين نفسه، ووزير خارجيته أيضا سيرغي لافروف، وغيرهما كثر.

إلا أن الكرملين دأب على شجب تلك القرارات، واصفاً إياها بالمجحفة، ومحملاً الغرب المسؤولية عن إطالة أمد الصراع مع كييف.