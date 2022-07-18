.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بالصور.. تحطم طائرة ركاب صومالية أثناء هبوطها بمقديشو

  • الخط
من موقع تحطم الطائرة الصومالية - وكالة سونا الصومالية

بالصور.. تحطم طائرة ركاب صومالية أثناء هبوطها بمقديشو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحطمت طائرة ركاب في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الاثنين، وتم إجلاء 30 شخصا كانوا على متنها بسلام.

وتحطمت الطائرة التي تديرها خطوط جوبا الجوية، خارج مطار مقديشو الدولي ثم اشتعلت فيها النيران.

كما أظهرت صور من مكان الحادث دخانا أسود يتصاعد من الحطام، بحسب وكالة "سونا" الصومالية للأنباء.

وقالت سلطات المطار إن الركاب وأفراد الطاقم نزلوا من الطائرة التي كانت قادمة من رحلة داخلية من مدينة بيدوا.

إلى ذلك، لم ترد أنباء فورية عن أي إصابات أو أسباب الحادث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح المسيرات في تحييد الدبابات خلال حروب المستقبل؟ هل تنجح المسيرات في تحييد الدبابات خلال حروب المستقبل؟
اكتشف المزيد