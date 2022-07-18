بالصور.. تحطم طائرة ركاب صومالية أثناء هبوطها بمقديشو

تحطمت طائرة ركاب في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الاثنين، وتم إجلاء 30 شخصا كانوا على متنها بسلام.

وتحطمت الطائرة التي تديرها خطوط جوبا الجوية، خارج مطار مقديشو الدولي ثم اشتعلت فيها النيران.

Scenes of the plane crash at #Mogadishu’s International Airport where all 30 people on board had been saved before the fire destroyed it. This was local flight.#Somalia pic.twitter.com/Db0SOsRcpU — SONNA (@SONNALIVE) July 18, 2022

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كما أظهرت صور من مكان الحادث دخانا أسود يتصاعد من الحطام، بحسب وكالة "سونا" الصومالية للأنباء.

وقالت سلطات المطار إن الركاب وأفراد الطاقم نزلوا من الطائرة التي كانت قادمة من رحلة داخلية من مدينة بيدوا.

IGAD commended the firefighters of #Mogadishu Airport for the quick response to Monday’s plane crash. “We applaud the quick action of the Somalia fire brigade at the Adan Adde International Airport for their quick action in rescuing and saving lives” said @nuurist IGAD Spokesman. pic.twitter.com/HTK254SRlR — SONNA (@SONNALIVE) July 18, 2022

إلى ذلك، لم ترد أنباء فورية عن أي إصابات أو أسباب الحادث.