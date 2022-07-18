زيلينسكي: يجب زيادة الضغوط على روسيا.. لا تقليصها

شدّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على وجوب أن يستند موقف المجتمع الدولي بشأن العقوبات على روسيا إلى "مبادئ"، وعلى ضرورة زيادة الضغوط على موسكو.

"غير مقبول"

هذه المحادثات الهاتفية هي الأولى بين زيلينسكي وترودو منذ أن قررت كندا تسليم التوربين الخاص بخط أنابيب نورد ستريم والتابع لشركة "غازبروم" النفطية الروسية العملاقة إلى ألمانيا بعد إصلاحه، في موقف انتقده بشدة الرئيس الأوكراني واعتبره "غير مقبول".

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بعدما شكر لترودو الدعم الكندي الكبير على الصعيد الدفاعي، أشار زيلينسكي في تغريدة إلى أنه "جدد التأكيد على أن الموقف الدولي بشأن العقوبات يجب أن يستند إلى مبادئ".

زيادة الضغط

وأضاف أن الضغط على موسكو بعد "الهجمات الإرهابية" الأخيرة على مناطق أوكرانية عدة "يجب أن يزداد لا أن يتقلص".

وكانت نائبة رئيس الوزراء الكندي وزيرة المال كريستيا دافعت السبت عن القرار الكندي، مشدّدة على أنه "القرار الصائب"، على الرغم من أن اتّخاذه كان "صعبا جدا".

فيما برّرت أوتاوا قرارها إعفاء هذا التوربين من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بضرورة عدم تعريض إمدادات الطاقة الأوروبية، خصوصا الألمانية، للخطر.

وقالت فريلاند إن "تحديات الطاقة التي تواجهها ألمانيا وشركاؤنا الأوروبيون حقيقية جدًا وكندا تدرك ذلك".