يقترب من خلافة جونسون.. سوناك يفوز بالجولة الثالثة

واصل وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك تقدمه في السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين مع تقلص الفجوة بين بيني موردنت وليز تراس للحلول في المركز الثاني قبل الانتخابات النهائية.

حصل على 115 صوتا

وأوضحت النتائج التي أعلنها غراهام برادي، المسؤول عن تنظيم الانتخابات الداخلية للمحافظين، حصول ريشي سوناك على 115 صوتًا متقدماً على وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت (82 صوتًا) ووزيرة الخارجية ليز تراس (71 صوتًا).

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بينما حلت وزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادينوك في المركز الرابع مع 58 صوتا، فيما تم إقصاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغنهات الذي جمع 31 صوتا.

الموعد النهائي

من جهتهم، قال المشرعون في لجنة 1922 إن يوم 21 يوليو/ تموز هو الموعد النهائي الفعلي لاختيار المرشحين الأخيرين من جانب المشرعين المحافظين، بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية لمجلس العموم.

ويقوم المرشحان الأخيران بحملة انتخابية، وينظمان عمليات دعاية انتخابية بين أعضاء حزب المحافظين لكسب أصواتهم. ويصوت الأعضاء عن طريق البريد.

استقالة جونسون

يذكر أن جونسون أعلن استقالته من منصبه في أعقاب استقالة أكثر من 50 من الوزراء والمساعدين في الحكومة، احتجاجا على قيادته، لكنه سيواصل عمله لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة في مطلع سبتمبر.