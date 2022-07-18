صحة بوتين ثانية.. الدفاع البريطانية تكشف جديداً

وسط حديث عن تدهورها ونفي لهذا الكلام، لا تزال صحة الرئيس الروسي مربط الفرس ومرمى للتوقعات.

فقد اعتبر رئيس أركان وزارة دفاع بريطانيا توني راداكين، أن كل الأقاويل حول مرض بوتين ما هي إلا محض أمنيات.

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ونفى راداكين تماما كل التقارير التي تتحدث عن حالة سيد الكرملين الحرجة أو ما شابه ذلك.

كما وصف من يتناول هذه النقطة بأنه يتمناها لا أكثر من ذلك.

معنويات متناثرة

إلا أن المسؤول البريطاني تحدّث عن أن بوتين يكافح لتزويد قواته بالمعدات، مشيراً إلى أن الجيش الروسي بات يعاني من انخفاض الروح المعنوية وصعوبات في التجنيد، وفقا لتصريحات أدلى بها بمقابلة، الاثنين، مع "بي بي سي".

وبينما لفت إلى وجود قوات روسية فعالة تتقدم على الأرض وتحقق نجاحا، أوضح أن القوة الإجمالية تحارب بكل قوتها للوصول إلى هدفها الصعب.

وأيضا لفت إلى أن موسكو باتت تسعى إلى حشد قوات الاحتياط وسط المعنويات المتعثرة.

مريض سرطان؟!

يذكر أن تصريحات أوكرانية كثيرة كانت انتشرت خلال الأشهر الماضية كانت تحدثت عن مرض الرئيس الروسي.

وأفادت إحداها بأن سيد الكرملين في "حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية ويعاني من مرض السرطان، ومريض جداً".

إلا أنها بقيت مجرّد شائعات ولم تتعد كونها ذلك إذا لم يصدر أي بيانات رسمية بشأن هذا الموضوع.