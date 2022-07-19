أوكرانيا تختار مدعياً عاماً جديداً لمكافحة الفساد

قال البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا اختارت محققا متمرسا لرئاسة مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، وإنه في انتظار موافقة الادعاء العام للبلاد.

وأضاف في بيان أن لجنة المنافسة الخاصة اختارت أولكسندر كليمينكو في عملية استمرت عدة أشهر. وعمل كليمينكو فيما مضى في المكتب الوطني لمكافحة الفساد، وهو هيئة حكومية أخرى.

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ويعتبر التقدم في مكافحة الفساد، بما في ذلك تعيين مدع عام لمكافحته، أحد التزامات كييف طويلة الأمد تجاه شركائها الغربيين. وكان الرئيس السابق لمكتب المدعي العام لمكافحة الفساد قد استقال منذ ما يقرب من عامين.

وزادت حاجة كييف للدعم المالي والسياسي والعسكري بشكل حاد منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال بيان البرلمان: "لم يتبق سوى خطوة واحدة قبل تعيينه. هذا القرار يجب أن يوقعه المدعي العام".

وليس من الواضح مدى السرعة التي ستتمكن بها أوكرانيا من إتمام العملية، لأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أوقف المدعية العامة إيرينا فنيديكتوفا عن مهامها.

وعلى صعيد منفصل، أقال البرلمان الأوكراني رئيس جهاز الأمن الداخلي والمدعية العامة، الثلاثاء، بعد يومين من وقف الرئيس زيلينسكي لهما لفشلهما في القضاء على الجواسيس الروس.